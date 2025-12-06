Sense temps a passar la ressaca copera, torna la lliga per al CE Sabadell

L’aventura a la Copa del Centre d’Esports va acabar dijous, amb la derrota davant del Dépor (0-2). Els de Ferran Costa van fer un bon partit, però l’encert i determinació dels visitants en les dues àrees va ser clau per decidir l’eliminatòria. “Venia un molt bon equip. Fins ara, el millor de la categoria superior. Nosaltres estem creixent sobre una identitat clara. El resum és simple: des del joc hem estat molt bé, però la contundència ha marcat la diferència. L’equip creu en el que fa i això ens permet competir contra grans equips. Hem de continuar en aquesta línia”, deia Costa després del duel.
Les dues dianes dels corunyesos van arribar al segon temps després de trams en què el Sabadell va ser superior, però una vegada més, a casa, li va faltar definició en els últims metres per traduir les sensacions en resultats. Una dinàmica que es repeteix. “Juguem a un ritme molt alt sempre i això fa que la presa de decisió en les últimes passades sigui molt ràpida. A on no arribem des de les individualitats estem arribant com a col·lectiu, fins i tot sent superiors a equips que haurien d’estar per sobre. L’encert en aquest últim terç del camp és el que acaba marcant la diferència”, apunta el tècnic.
Molts dels habituals en l’inici de temporada van tenir una gran càrrega de minuts. Menys de 72 hores després de la finalització del duel, la Nova Creu Alta tornarà a veure la pilota rodar amb el partit de Primera Federació davant de l'UD Ibiza, aquest diumenge a les 16 h. El peatge, de moment, ha arribat en forma de molèsties d’un Kaiser que serà dubte fins al final. “Evidentment, com més dies tens per preparar un partit, millor. Ens hauria anat bé jugar dimecres, per exemple. Com sempre fem, ens rebel·larem davant de la dificultat. L’hem de fer nostra com a projecte. No podem canviar res. Si Kaiser no està, jugarà un altre i ho farà molt bé. Hem d’alimentar l’inconformisme”, assegura. Sí que estarà disponible Carlos García, que va entrar en convocatòria a la Copa.
En bona dinàmica i amb un exarlequinat a la banqueta
Al davant estarà una UD Ibiza cridada a estar a la zona alta, però que no ha arrencat la temporada com s’esperava. Si Hidalgo va tornar a l'estadi dijous, diumenge serà el torn de Miguel Álvarez, un altre exarlequinat, que va aterrar al conjunt balear abans d'acabar l'octubre en substitució de Paco Jémez. Els eivissencs són tretzens, però sumen cinc partits de lliga sense perdre. Amb Álvarez acumulaven quatre empats consecutius, però el cap de setmana passat van convertir les bones sensacions en una golejada davant de l'Algeciras (3-0).
“És un equip que ens triplica en cost de plantilla. Hem de saber quin és el nostre lloc, però això no implica deixar de ser ambiciosos. Són un equip top, amb una plantilla de molt nivell, però la classificació demostra que fins ara ho hem fet millor que ells. Amb la nostra proposta podem competir contra qualsevol. Lluitem cada setmana per treure la millor versió de tots, conscients de la realitat i amb ganes de continuar creixent. La dificultat serà màxima, però estic convençut que ens hi deixarem l’ànima”, reconeix. A les seves files, hi ha un altre exjugador del Centre d’Esports: Iago Indias. Serà un partit especial també per a David Astals i Javi López-Pinto, al conjunt eivissenc la temporada passada.
A la pretemporada, ambdós conjunts es van veure les cares en el mateix escenari de diumenge. El resultat final va ser d'empat a 1 després que Rodrigo Escudero avancés els sabadellencs de penal i Bebé igualés al segon temps. Pel que fa a partits oficials, Centre d'Esports i UD Ibiza no s'han vist les cares amb la denominació actual del club celeste. Sota el nom d'Eivissa-Ibiza, el club predecessor, s'havien enfrontat en quatre ocasions, a l'antiga Segona B, en les temporades 07-08 i 08-09. El balanç és de tres empats i un triomf arlequinat, en l'últim precedent a la Nova Creu Alta l'agost del 2008. Agustín Fernández, actual doctor del primer equip, va ser titular en un duel que va decidir un gol de Fernando Carralero en els primers minuts.