Prop de 6.000 entrades venudes pel CE Sabadell - Deportivo de Copa del Rei

Els dies avancen i l'expectació creix. La Copa del Rei torna a la Nova Creu Alta deu anys després de l'últim enfrontament. Dijous, a les 19 h, el Centre d'Esports rep el líder de Segona Divisió, un Deportivo, que acumula cinc victòries consecutives a la Liga Hypermotion i és un dels grans candidats a l'ascens. "És un partit bonic. Tenim una bona oportunitat en una competició que ens genera il·lusió", afirma el davanter Rodrigo Escudero.
El ritme d'entrades ha pujat considerablement en els últims dies i la xifra ja s'acosta a les 6.000 localitats venudes. Recordem que els socis han de pagar per accedir a l'estadi i tenen fins al mateix dijous al migdia per a aconseguir la seva entrada a un preu reduït al 50% respecte al públic general. En zones com Tribuna, ja s'han esgotat els seients disponibles, a l'espera de conèixer quants socis no han adquirit entrada. "Són els partits que agraden als jugadors. Tots volem jugar en un camp ple. Serà un dia maco i l'afrontarem com toca", assegura Escudero.
El Sabadell arribarà al duel després de perdre per primera vegada aquesta temporada, divendres passat davant de l'Europa al Sardenya (2-0). "Els ànims estan bé. Hem endarrerit el màxim aquesta derrota, però forma part de l'esport i la competició. Ho assumim amb naturalitat i pensant en què tenim al davant. Sense lamentacions", reconeix el davanter de Simancas, que s'ha convertit en un fix als onzes de Ferran Costa. "El cansament no es notarà", diu.
Al davant estarà un Dépor que amb Antonio Hidalgo al capdavant està fent una temporada espectacular fins a la data. Els corunyesos són líders de la categoria de plata i venen de guanyar per 0-2 a l'Albacete amb un gol d'un altre exarlequinat, Stoichkov, i amb un joc i solvència que fan preveure un gran any a Riazor. En l'anterior eliminatòria van eliminar el Sámano amb comoditat (1-5) i, amb la lliga com a prioritat, falta saber amb quanta seriositat es prenen la Copa. "Un equip com el Deportivo no vindrà a complir expedient i prou. Vindran a guanyar, n'estem segurs. Serà un partit atractiu i nosaltres intentarem donar el millor nivell i passar de ronda", apunta Escudero. En cas de passar, el Centre d'Esports rebria un Primera Divisió a l'estadi.