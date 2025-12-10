Una 'papanoelada' motera a mig gas: se suspèn la ruta per les condicions que reclama l'Ajuntament

Per primera vegada en nou anys, Sabadell no viurà la tradicional Papanoelada motera. L’esdeveniment, que cada mes de desembre omplia la ciutat de centenars de motos i de Pare Noels solidaris, ha quedat cancel·lat per les condicions que ha imposat l’Ajuntament per autoritzar la ruta, segons explica Joaquim Montoya, un dels membres de Moto Solidària Sabadell, entitat organitzadora. La 9a Papanoelada Solidària de Sabadell, prevista per al dissabte 13 de desembre de 2025, a partir de les 17h, se celebrarà doncs sense la tradicional rua motera. L’organització ha anunciat que, tot i que no podran fer la ruta pels carrers de la ciutat, es manté la recollida de joguines sota el lema “Cap nen sense joguina”.
Segons Montoya, la negativa arriba només dues setmanes abans de l’esdeveniment: “A 15 dies vista ens diuen que no ens autoritzen fins que no complim una sèrie de normes que mai abans ens havien demanat. Normes que són inassumibles. Ens volen fer responsables de qualsevol cosa que pugui passar a l’esdeveniment”, lamenta. La ruta, que habitualment recorre 14 km per Sabadell i que l’any passat va reunir uns 800 participants, queda, per tant, suspesa. “És impossible organitzar-ho amb aquestes condicions. No hi ha alternativa”. Fonts de l’Ajuntament asseguren que "la voluntat és fer costat al teixit associatiu perquè totes les activitats de Nadal es puguin portar a terme" però sostenen que "cal garantir que es compleixen totes les normatives i mesures de seguretat". Així i tot, des de Moto Solidària apunten que "altres anys no s'han posat sobre la taula aquests requisits".
Tot i la cancel·lació de la rua, Moto Solidària Sabadell manté la recollida de regals, l’essència de la iniciativa. La concentració es farà al punt habitual d’inici, al carrer Prat de la Riba (plaça Catalunya amunt). Allà hi haurà l’Avi Bus per omplir-lo de joguines que després es faran arribar als infants hospitalitzats al Parc Taulí. A banda, l’esdeveniment comptarà amb xocolatada i activitats a benefici d’Oncolliga, i diversos col·laboradors habituals —entre ells TUS, l’Ajuntament de Sabadell, Yoli i l’Acadèmia Mercheta— tornen a donar suport a la iniciativa.
Montoya destaca que aquesta és l’única part que poden garantir: “Nosaltres no podem organitzar res més que la recollida i, personalment, amb la meva empresa estaré allà fent cafè a tothom que porti un regal”. El requisit, com sempre: portar una joguina nova i, si pot ser, anar vestit de Pare Noel o amb un gorro.
La Papanoelada de Sabadell té els seus orígens fa gairebé una dècada. L’Àngel Márquez va organitzar la primera. L’any següent ja es va crear Moto Solidària Sabadell i es van unir diversos esdeveniments: els que es fan pel càncer infantil, per la diabetis infantil i la recollida solidària. Moto Solidària Sabadell va néixer, diu Montoya, de la voluntat de quatre amics moters amb ganes d’ajudar: “Els moters tenim mala fama, però és un col·lectiu molt maco. Quan hi ha actes solidaris, la resposta és increïble”.
La prova és que altres anys s’ha arribat a omplir un autobús sencer de TUS amb joguines recollides. La Papanoelada s’havia convertit en un dels actes solidaris més multitudinaris de la ciutat. Aquest any, però, l’esperit de la Papanoelada es manté concentrat en un únic gest: portar un regal perquè cap infant se'n quedi sense.