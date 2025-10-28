Duel clau per a les aspiracions del KEIO CN Sabadell a la Champions

Tot just és la segona jornada de la fase de grups de la Champions, però el duel que afronta aquest dimecres (18:30 h) el KEIO CN Sabadell és clau per mantenir vives les aspiracions de top-8. Lògicament, res és definitiu en aquest punt. No obstant això, una ensopegada complicaria molt les opcions de classificació. Els de Quim Colet van caure en l'estrena davant de l'Atlètic Barceloneta (12-16) a Can Llong, després d'un partit molt complet en què un parcial demolidor dels mariners entre el final del tercer i l'inici del quart període va ser decisiu.
Ara, el Club viatja a Alemanya per a enfrontar-se al Waspo 98 Hannover, gran dominador de la lliga bàvara en els últims temps, desbancant el gegant Spandau. Els berlinesos van ser rivals del conjunt sabadellenc en la fase prèvia de la màxima competició continental, en un duel que va acabar amb triomf dels de Colet per 12-11. Una bona mostra del que es poden trobar aquest dimecres. El Hannover també es juga bona part de les seves opcions de classificar i, sobretot, de ser tercer en el grup per a aconseguir un enfrontament més favorable en cas de caure a l'EuroCup. El conjunt alemany va perdre amb claredat a la piscina del CN Marsella (20-9) en l'estrena.
Aquest contundent resultat el situa com el, teòric, rival amb menys potencial del grup i converteix el duel en una final per al KEIO que arriba després de guanyar el CN Sant Andreu (6-14) i el Rubí (11-19), en les últimes setmanes en competició domèstica. Per a aquest segon enfrontament de competició europea, Colet té el dubte d'Alberto Barroso, que es va fer mal a la Supercopa d'Espanya i ha estat fora des d'aleshores, però ha viatjat amb l'equip i podria tenir minuts. Un enfrontament clau a Alemanya per a les aspiracions dels sabadellencs. Dues setmanes després torna la Champions masculina.