Els comuns volen que Sabadell tingui una Unitat Antidesnonaments per fer front a la crisi de l'habitatge

Sabadell En Comú Podem ha posat sobre la taula les seves principals propostes pels pressupostos de 2026 en una presentació amb l'executiva tant dels comuns com de Podem aquest dimarts al Cafè dels Jardinets. Habitatge, educació, transport públic i ecologia són les línies de treball que prioritzen els comuns, amb propostes que sotmetran a votació en un procés participatiu obert a tothom del 7 al 9 de novembre. La voluntat de la formació és potenciar la participació ciutadana més enllà de les eleccions municipals que se celebren cada quatre anys i, per això, celebraran aquest període d'escolta activa perquè tots els veïns majors de 16 anys puguin dir la seva al respecte de les propostes que presenten. "Qui millor que els veïns sap com és la realitat dels barris i quines necessitats tenim com a ciutat", afirma la regidora Alejandra Sandoval.
En matèria d'habitatge, els comuns proposen crear una Unitat Antidesnonaments a Sabadell per acompanyar les persones i famílies que es troben en situació de pèrdua de l'habitatge. "Cal activar totes les polítiques públiques en defensa de la garantia d'accés a l'habitatge", defensen. El portaveu de la formació, Joan Mena, creu que "l'habitatge és la prioritat absoluta que ha de tenir el govern de Sabadell". Les mesures sobre habitatge també contemplen la rehabilitació i que l'habitatge que es construeixi i el que ja està a disposició de la ciutadania "tingui un preu assequible i just que no estigui marcat pel lobby de la construcció" ni que tingui rendes com els 900 euros que van denunciar famílies de Can Llong per habitatges de protecció oficial de l'empresa mixta SBD Lloguer Social. I Mena insisteix que cal que el Govern aprovi i apliqui definitivament el nou Pla Local d'Habitatge per abordar qüestions com els pisos buits, ja que assegura que les administracions haurien d'obligar els bancs a posar aquests habitatges a disposició de la ciutadania.
La llargament reivindicada construcció d'una escola bressol municipal a la Concòrdia és la principal proposta en matèria educativa per reconduir el fet que "cada any entre 300 i 400 famílies es queden sense plaça a l'escola bressol pública". Mena reclama que es completi el que preveu el pla municipal d'escoles bressol amb la construcció d'aquest nou equipament.
Pel què fa al transport públic, Sabadell En Comú Podem aposta per destinar "més recursos a TUS perquè tothom pugui accedir a una bona xarxa de transport públic", baixant de 30 a 20 minuts el temps màxim d'espera a qualsevol parada de la ciutat. Tanmateix, reclamen que s'activi el Bus nocturn, tal com es va aprovar al ple del passat mes de juliol arrel d'una moció seva. Si més no, que es faci una prova pilot en cap de setmana per veure quina és la demanda real de la ciutadania, ja que asseguren que a partir de les 22.30 h la ciutat queda mancada d'opcions de transport públic quan acaba el servei de TUS.
Finalment, respecte a l'ecologia, la proposta destacada passa per limitar els usos del riu Ripoll i "tirar enrere la MPG-132", que és la modificació del pla general que impulsa l'Ajuntament per atraure més indústria i activitat a l'entorn fluvial. Els comuns creuen que el camí a seguir ha d'anar en la direcció de naturalitzar el riu, fer-lo més accessible i incorporar d'una vegada per totes el parc de Can Rimbles, també reivindicat per l'associació de veïns de Sant Oleguer.
La regidora Alejandra Sandoval també ha assenyalat que el Govern municipal hauria "d'escoltar la ciutadania" i que "tots els barris han de tenir les mateixes oportunitats de les persones que viuen al Centre". El Govern encara no ha presentat oficialment la proposta de pressupostos de l'any que ve –sí les ordenances fiscals, que apujarà un 2,5% com l'IPC–, però segons els comuns el pressupost de la corporació municipal rondarà els 300 milions d'euros. La votació del procés participatiu sobre les propostes dels comuns es farà els divendres 7 de novembre de 16 a 20 h; dissabte 8 de novembre de 10 a 20 h i diumenge, 9 de novembre, de 10 a 20 h. Els punts de votació presencials estaran a les places de la Creu de Barberà, l'Imperial, del Pi i de Còrdova.