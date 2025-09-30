Taxes i impostos de Sabadell 2026: què tocarà pagar d'IBI i taxa de residus?

Les taxes i impostos municipals de Sabadell augmentaran un 2,5% l'any 2026, segons ha anunciat el Govern aquest dimarts. L'Ajuntament utilitza la previsió de l'IPC del Banc d'Espanya com a referència per segon any consecutiu.
La pujada afectarà tots els tributs municipals, com l'Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus local, i també les tarifes de la zona blava, els guals i els cementiris, entre altres serveis de l'Ajuntament. El rebut mitjà d'IBI a Sabadell se situarà en 466,33 euros per família a l'any, 11,37 euros més que enguany.
Segons el consistori, la pujada del 2,5% permet "garantir l’equilibri pressupostari i assegurar la prestació de serveis de qualitat", sense que això impliqui un "increment real de la pressió fiscal". "Ens adaptem al cost de la vida", apunten fonts municipals.
Eliminació i canvis en algunes taxes
L’Ajuntament ha aprovat una sèrie de canvis quirúgics en alguns gravàmens. D’una banda, s’elimina la taxa d’inscripció al registre d’animals de companyia per tal d’incentivar que més propietaris censin les seves mascotes. També es preveu la supressió de tarifes per a l’ús de determinats equipaments municipals, com els centres cívics, la sala polivalent del Parc del Nord i les biblioteques.
Pel que fa a l’àmbit cultural, es redueix el mínim d’hores de lloguer als centres culturals i teatres de tres a dues hores, fet que rebaixa els costos per a les persones usuàries i afavoreix la programació d’activitats més flexibles.
Així mateix, les escoles públiques i concertades quedaran exemptes de pagar taxes quan organitzin activitats artístiques puntuals al Casal Pere Quart, equiparant-se així al funcionament de la sala Miquel Hernández. "L’objectiu és facilitar i promoure l’activitat cultural i de lleure", afirmen des des del consistori.