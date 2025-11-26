Vimusa obté cinc milions d’euros venent patrimoni

L’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, ha completat la subhasta de quatre parcel·les o immobles que tenia en propietat i ha obtingut uns ingressos de prop de cinc milions d’euros: 4.989.950 euros concretament. Diners que es preveuen destinar a la construcció d’habitatges de lloguer assequible.Dels quatre lots subhastats, tres s’han adjudicat i un ha quedat desert, corresponent a dues parcel·les per construir 16 habitatges unifamiliars a Can Gambús.
La major part d’ingressos prové de la venda de la parcel·la del carrer de l’Abat Escarré, 2 (la Concòrdia), darrere la Cambra de Comerç i on es podrà construir un edifici de màxim 48 habitatges. Se l’ha adjudicat l’empresa Epico, SL, una promotora immobiliària amb base a Cornellà de Llobregat que va presentar l’oferta més elevada: 3.115.000 euros, un 68,4% més del preu de sortida, que era de gairebé 1,85 milions d’euros.
En aquesta oferta s’hi van presentar set candidatures, entre les quals n’hi havia dues de sabadellenques: Prohabit Edison SLU –que es va quedar a 60.000 euros de ser l’oferta guanyadora–, i la Cambra de Comerç de Sabadell, que va fer pública la intenció d’adquirir aquesta propietat perquè és adjacent a la seva seu central de l’Eix Macià. L’oferta de la Cambra va ser de 2.515.000 euros; superior, per exemple, a la que va fer la promotora Premier España (2.105.000 euros). De Can Gambús sí que s’ha adjudicat una parcel·la entre el carrer d’Hongria i el passeig del Regne Unit on es podran construir 25 pisos. El preu de sortida era de prop de 955.000 euros i s’ha adjudicat per 1.611.100 euros (68,7%). Finalment, s’han subhastat dues cases angleses del carrer d’Arimon 73-75, al Centre, en mal estat, que han trobat comprador per 263.850 euros (Castlania Homes, SL), un 40,3% per sobre del de sortida, com en tots els casos, impostos a part. Hi va haver vuit interessats.