La Cambra de Comerç estudia comprar el solar adjacent propietat de Vimusa

La Cambra de Comerç ha fet públic que "valora l'adquisició" del solar propietat de Vimusa a l'Eix Macià que recentment ha sortit a subhasta pública amb un preu inicial de pràcticament 1,85 milions d'euros impostos a part.
Es tracta de la parcel·la adjacent a la seu central de la Cambra i que actualment aquesta institució utilitza com a aparcament. Correspon al carrer de l'Abat Escarré, 2, cantonada avinguda dels Paraires.
En un comunicat, la Cambra assenyala que estudia dur a terme aquesta compra per "contribuir a l'ordenació de l'espai públic entre l'avinguda dels Paraires i l'avinguda de Francesc Macià, tot reforçant la coherència urbanística i funcional del seu entorn institucional".
El solar té una superfície de 861,92 metres quadrats i s'estima que s'hi podrien construir uns 48 habitatges, segons Vimusa. La Cambra assenyala que la futura edificació contempla la reserva de la planta inferior a favor seu, "fet que reforça l'interès estratègic en la seva adquisició".
L'aparcament l'utilitza la Cambra des que el 2006 es va traslladar a l'edifici actual, i anteriorment l'havia utilitzat el CESTIC (Centre d'Estudis i Serveis de Tecnologies de la Informació) fins a la seva dissolució aleshores.
En total, Vimusa ha tret a subhasta quatre parcel·les amb les quals preveu ingressar, si les adjudica totes, un mínim de 4,3 milions d'euros per tenir fons per construir habitatge protegit. El termini de presentació de candidatures ja està obert i finalitzarà el 17 d'octubre a les 23.59 h.