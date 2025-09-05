Vimusa subhasta quatre solars per obtenir fons per a la construcció d'habitatges

Quatre solars propietat de Vimusa acaben de sortir a subhasta pública. L'empresa municipal d'habitatge de Sabadell se'n desprèn per tenir el màxim de recursos possibles per construir més habitatge protegit a la ciutat. El procés de subhasta ja està obert i les ofertes es poden presentar, com a màxim, abans de les 23.59 h del 17 d'octubre de 2025.
Fonts municipals detallen que Vimusa no pot construir en aquestes quatre parcel·les i l'empresa pública concentra esforços en el que sí que pot fer: construir habitatge protegit, com són els casos de les promocions que té en marxa a la Roureda i Can Gambús. El regidor d'Habitatge i vicepresident de Vimusa, Eloi Cortés, explica al Diari que "a les parcel·les que ara mobilitzem Vimusa no hi pot construir, ja que pertanyen a diversos propietaris o provenen de reparcel·lacions i estan qualificades com a habitatge lliure. A més, una part important són parcel·les unifamiliars, que formen part d’un tot on no tenim la plena propietat i on totes les cases s’han de construir alhora".
Es tracta de solars que estan a Can Gambús, l'Eix Macià i el Centre i, en total, permetrien construir fins a una norantena d'habitatges. Pel cap baix, Vimusa preveu ingressar 4,3 milions d'euros si aconsegueix vendre els quatre lots. A Can Gambús, un d'ells és entre el carrer d'Hongria i el passeig del Regne Unit. Es tracta d'una parcel·la, la 12.4, de 1.867 metres quadrats d'ús residencial, amb un màxim d'habitatges permès de 25, amb un sostre edificiable de 2.264 metres quadrats. El preu de sortida és d'uns 950.000 euros.
L'altre espai disponible en aquest barri són les parcel·les 7.3 i 7.4, entre els carrers de França, d'Eslovènia i d'Itàlia. En aquest cas, es podran edificar 16 habitatges unifamiliars (cases). La parcel·la té una superfície de 1.833 metres quadrats i el sostre edificable màxim és de 3.069,44 metres quadrats. Surt a subhasta per 1,34 milions d'euros.
A l'Eix Macià, darrere la Cambra de Comerç, surt a subhasta el terreny que hi ha a la cantonada d'Abat Escarré, amb l'avinguda dels Paraires. L'ús és residencial i el nombre màxim d'habitatges previst és de 48. El preu de partida és d'1,84 milions d'euros.
Finalment, també sortiran a subhasta dos immobles del carrer d'Arimon, 73-75, al Centre. El primer té 139 metres quadrats construïts i, el segon, 303. L'edificació màxima permesa és de planta baixa i un pis. En aquest cas, la subhasta parteix de 188.106 euros.
Les parcel·les s'adjudicaran a qui presenti l'oferta més alta per a cada lot, i al preu caldrà afegir-hi els tributs que corresponguin, apunten les bases de la subhasta.
En aquests moments, Vimusa té previstes dues construccions a Can Gambús, amb 152 habitatges en total; i el Complex de Gent Gran La Roureda, amb 100 habitatges de lloguer per a la gent gran. A banda, amb fons europeus Next Generation ha rehabilitat o té previst rehabilitar promocions com les dels carrers de Turina, passeig del Comerç i Balaguer. I entre els anys 2022 i 2023 l'empresa pública va construir 53 habitatges en total amb les promocions de la carretera de Barcelona i el carrer de Francesc Layret.
Crítiques de l'oposició
En conèixer la intenció de Vimusa de vendre aquest patrimoni, dos grups de l'oposició a l'Ajuntament, la Crida per Sabadell i En Comú Podem, van lamentar la decisió perquè consideren que “Vimusa no pot perdre patrimoni de sòl en un moment en què la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge a la ciutat és una exigència de sentit comú”, segons va dir el portaveu dels comuns, Joan Mena. També es va pronunciar al respecte d'aques tema la regidora de la Crida Aurora Murillo, que va insistir que "la ciutat no pot perdre aquest sòl, i si volen finançament, que busquin altres eines per dur a terme els projectes”.