La venda de sòl de Vimusa genera debat entre partits

Sabadell En Comú Podem i la Crida posen el crit al cel perquè consideren que per incrementar el parc d’habitatge de lloguer protegit es pot cedir el terreny en dret de superfície i així no perdre’n la propietat

Vimusa preveu vendre en subhasta una vintena de parcel·les, la majoria a Can Gambús, per incrementar els recursos econòmics disponibles. Una mesura que va aprovar el consell d’administració de l’empresa local d’habitatge en la seva darrera reunió, que ha de sortir a licitació pròximament i que no ha agradat gens a dues formacions polítiques en concret: Sabadell En Comú Podem i la Crida per Sabadell, que han aixecat la veu públicament per separat sobre aquesta decisió perquè creuen que hi ha maneres d’obtenir recursos econòmics sense desprendre’s de patrimoni i, alhora, contribuir a augmentar el nombre d’habitatges públics.

El Govern, per la seva part, defensa que els solars en venda “no són òptims per desenvolupar-hi habitatge públic o social” i que a Sabadell hi ha sòl públic per construir entre 1.000 i 2.400 habitatges de protecció oficial, per la qual cosa “la disponibilitat de sòl no és el problema. El gran obstacle és l’accés al finançament”. L’executiu remarca que té previst construir 425 habitatges amb una inversió superior a 100 milions d’euros, dels quals un 10% prové d’aportacions municipals, un 6% de subvencions (fons europeus Next Generation) i, la resta, crèdits.

Des de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, defensa que “Vimusa no pot perdre patrimoni de sòl en un moment en què la necessitat d’ampliar el parc públic d’habitatge a la ciutat és una exigència de sentit comú”. Per contra, coincideix amb la Crida en què haurien optat per buscar alternatives a aquesta decisió com la cessió d’aquests terrenys en dret de superfície, per exemple, a 75 anys, a canvi que un promotor privar construeixi els habitatges de lloguer protegit i, passat aquest temps, passin a ser de propietat municipal, que mantindria el sòl en tot moment i podria continuar arrendant els domicilis a un preu més econòmic que el mercat lliure.

Per part de la Crida per Sabadell, la regidora Aurora Murillo ha insistit aquest divendres en roda de premsa que “la ciutat no pot perdre aquest sòl, i si volen finançament, que busquin altres eines per dur a terme els projectes”. Tanmateix, Murillo va emplaçar Vimusa o el Govern a fer públics els detalls de l’operació perquè la ciutadania pugui conèixer quines són les finques afectades i el valor de sortida a la subhasta.

Fonts de la formació alternativa defensen que la prioritat municipal hauria de ser mantenir el sòl, tenint en compte que la disponibilitat que hi ha a Sabadell és poca. “El bé més preuat és tenir el sòl, que és limitat”, subratllen, i afegeixen que durant el govern quadripartit, amb problemes de tresoreria a Vimusa, en comptes de desprendre’s d’aquest patrimoni es van vendre accions de l’empresa mixta SBD Lloguer Social, en la qual l’empresa local ja no era l’accionista majoritària i, per tant, “en comptes de vendre sòl vam perdre accions”.