ARA A PORTADA

Sabadell

El projecte sabadellenc que vol ajudar a frenar la desnutrició a l’Equador

'Sembrant Oportunitats' uneix agroecologia i cura de la infància per reduir la desnutrició

  • Un home cuidant un hort a l’Equador -
Publicat el 26 de novembre de 2025 a les 10:12

El projecte Sembrant Oportunitats, que uneix agroecologia i cura de la infància per reduir la desnutrició i enfortir la sobirania alimentària, continua avançant amb força a les comunitats rurals de l’Equador. La contribució de Sabadell, impulsada per Bosco Global amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, remarquen que és decisiva per tirar endavant accions que ajuden a assolir l’objectiu de la iniciativa. Amb l’ajuda de finançament municipal, famílies, educadores i comunitats treballen conjuntament en la creació d’horts agroecològics, la diversificació de cultius i la promoció d’hàbits alimentaris saludables. A través de tallers participatius, les comunitats han identificat reptes prioritaris: la desnutrició infantil creixent, la baixa productivitat agrícola i la discriminació que viuen moltes dones en l’accés a recursos i en la presa de decisions.

A partir d’aquest diagnòstic, el projecte articula tres línies d’acció principals que Sabadell fa possibles: producció agroecològica, acompanyant les famílies a aconseguir millorar l’autosuficiència alimentària; el reforç del consum responsable, promovent les xarxes locals de cooperació i elaborant cistelles agroecològiques, i educació nutricional, promovent canvis d’hàbits que millorin el benestar infantil i maternal. Sembrant Oportunitats també ha estat presentat en unes jornades de l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) on van participar 120 docents vinculats a la primera infància. “Aquest espai ha servit per compartir experiències i reforçar metodologies que avui arriben a les famílies andines gràcies a la cooperació sabadellenca”, diuen des de l’entitat. L’alumnat dels Salesians Sabadell participarà en activitats de sensibilització, a través de diverses dinàmiques i peces audiovisuals amb l’objectiu que infants i joves coneguin de prop els reptes que afronten les comunitats andines i prenguin consciència del paper que poden jugar en la millora de les condicions de vida arreu.

Notícies recomenades