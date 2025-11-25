Crida a l'actuació conjunta per eradicar la violència masclista

L'Ajuntament de Sabadell, representat pel Govern i la majoria de grups de l'oposició, i entitats de la ciutat, han participat aquest dimarts, 25 de novembre, en l'acte central del Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones celebrat al passeig de la Plaça Major.
L'alcaldessa, Marta Farrés, ha assegurat que "només avançarem si tota la societat, en el seu conjunt més ampli, estem compromesos i compromeses". Per això ha insistit en la importància de defensar les polítiques públiques que han de contribuir a acabar amb aquesta xacra que s'expressa en diferents tipus de violència, ja sigui sexual, de maltractament psicològic, verbal, físic, de control econòmic, etc.
La regidora d'Igualtat i LGTBI+, Rosa Pareja, també ha insistit que "hem de fer molta feina de sensibilització i prevenció, no només serveis públics, també la societat". Pareja ha encoratjat a les dones a tenir en compte "que no estan soles, a més de no callar i buscar suport en la família i els amics, compten a la ciutat amb serveis que les ajuden", que són el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de l'Ajuntament, i el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de la Generalitat.
D'altra banda, Náyade Navarro i Maribel Cárdenas, de la Taula d'igualtat de Gènere, han llegit el manifest de la jornada en què han reivindicat "polítiques públiques amb recursos reals", alhora que un "compromís ferm per part de tothom", en referència a "cada barri, escola, entitat i espai quotidià". El manifest anima les víctimes a trencar el silenci, a què la societat les cregui i a actuar de forma coordinada per donar-hi resposta. "No podem esperar més ni mirar cap a una altra banda".