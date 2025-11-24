FOTOS | La Trepa i La Teranyina celebren el 40è aniversari de la pujada del pessebre a la Mola

El Grup d'Esplai La Trepa i el Centre d'Esplai La Teranyina, dues de les entitats de lleure de referència de Sabadell, van celebrar, aquest diumenge passat, la quarantena edició de la tradicional pujada del pessebre a la Mola conjunta de tots dos esplais. La proposta, que "es va dur a terme per primera vegada el desembre de 1985" ha mantingut un estil molt semblant amb el pas dels anys i, avui, continua tenint la mateixa essència que al principi. "Un senyor que estava vinculat a l'Acadèmia Catòlica i a la Puríssima Concepció va proposar-nos aquesta activitat i als responsables de la Trepa i la Teranyina els va semblar una molt bona idea. De seguida ens vam posar en contacte ambdós esplais i vam organitzar la pujada del pessebre a la Mola", explica M.Dolors Girbau, exresponsable general de La Trepa.
"El pessebre el feien els nens i nenes, juntament amb els pessebristes de l'Acadèmia Catòlica. En un inici, la caixa era de fusta i les figures, de fang, però vam veure ràpidament que ho havíem de canviar si volíem pujar-ho fins a dalt", explica, rient, Girbau. Amb els anys, s'ha anat polint la manera com es fa el pessebre i actualment, amb una dinàmica molt semblant a la d'aleshores, es fa amb cartró, material reutilitzat i alguns complements: "Els infants de les dues colles més petites de cada esplai creen el pessebre amb material 100% reciclat –envasos de llet, càpsules de cafè, rotllos de paper de vàter...– i l'endemà el pugem fins a dalt de tot de la Mola les famílies, els infants i els monitors i monitores", explica Marc París, actual responsable general de La Teranyina.
Enguany, però, s'ha celebrat el quarantè aniversari de la primera pujada, a pesar de no poder-ho haver fet cada any per diversos motius: "Des que va començar, per la Covid-19 o pluges, per exemple, no hem pogut assistir-hi, anualment, però fa 40 anys de la primera vegada i vam voler celebrar-ho com cal", exposa un dels responsables generals de La Trepa, Adrià Garcia. Per aquest motiu, a tall de celebració especial, per primera vegada des que es van construir i van entrar en funcionament, el Roc i la Jana, els gegants del Grup d'Esplai La Trepa, van pujar fins al cim del Vallès per ballar i ambientar la tradició. "Esperem que duri molts anys més!", conclouen.
Fotos de Jaume Cusidó