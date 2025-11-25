VÍDEO | Cremen diversos vehicles de matinada a Sabadell

Nit moguda a Sabadell. Els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar durant la matinada d'aquest dimarts per un incendi, tot apunta que intencionat, a la via pública. El foc ha cremat completament dos vehicles que estaven aparcats a tocar de la plaça de Margarida Xirgu i n'ha deixat un altre afectat per les altes temperatures a què s'ha vist sotmès.\r\n\r\nEl cos d'emergències ha rebut l'avís cap a les tres de la matinada. Un dels vehicles ha començat a cremar i les flames s'han traslladat al seu voltant, afectant la renglera de cotxes estacionats a tocar del carrer de Lluís Creus, al barri de Campoamor. Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc i, afortunadament, no consten persones ferides.\r\n\r\nL'escena ha despertat diversos veïns, davant el soroll de l'alarma d'un dels vehicles incendiats. Els vídeos circulaven a primera hora entre els grups de la zona. Es podria tractar d'una venjança entre veïns.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n