La xurreria del Mercat de la Creu Alta reprèn el vol: un cas d’èxit del programa Reempresa a Sabadell

La xurreria del Mercat de la Creu Alta ha reprès l’activitat amb unes noves mans, però mantenint intacta la tradició que l'ha caracteritzat durant anys. Una història de relleu que s’ha fet possible gràcies al programa Reempresa, que connecta negocis consolidats que busquen substituts amb emprenedors disposats a donar-los nova vida. El José, que ja havia tingut un negoci a Viladecans i que ara viu a Sabadell amb la seva família, és el nou responsable d’una parada que no comença de zero, sinó que continua una trajectòria consolidada. La tinenta d’alcaldessa, Montse González, ho ha remarcat durant la presentació dels resultats de Reempresa: "No es tracta d’un nou negoci, sinó de la continuïtat d’un projecte que funciona de meravella i que, gràcies a la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, CECOT i l’Ajuntament, ha trobat el relleu adequat". González ha celebrat que el José escollís Sabadell per emprendre de nou i ha subratllat que aquest és “l’esperit del programa”, que facilita que negocis en funcionament que es queden sense continuïtat per jubilació o altres motius no acabin tancant.
Sabadell és, de fet, un dels municipis on Reempresa ha tingut més activitat en els últims dos anys. Des del 2023 s’hi han registrat entre 13 i 14 casos d’èxit, tant de parades en funcionament traspassades com de parades buides reobertes. Al mateix Mercat de la Creu Alta, ja hi ha tres exemples recents: la pròpia parada del José, una carnisseria i una antiga parada buida que ara funciona com a fleca. Aquest impuls coincideix amb un moment de creixement del barri.
La diputada de Comerç de la Diputació, Olga Serra, ha posat aquest cas de Sabadell en el context de la demarcació de Barcelona. Ha explicat que el projecte de Reempresa aplicat als mercats municipals va començar el 2017 i que des d’aleshores s’han assolit 130 casos d’èxit. D’aquests, 45 corresponen a parades que estaven tancades i han reobert, mentre que 85 són traspassos de negocis en funcionament que han trobat relleu. Serra ha assenyalat que la modernització dels mercats "és un projecte de mandat" i ha reivindicat la inversió feta a través de fons europeus per adaptar-los a les noves necessitats digitals i de sostenibilitat. El Mercat de la Creu Alta n’és un bon exemple, ha dit, i per això la Diputació renovarà el conveni amb CECOT per continuar impulsant el programa.
El secretari general de CECOT, Oriol Alba, ha aprofundit en la importància estratègica d’aquests traspassos. Ha recordat que "entre el 30% i el 40% de la força laboral del país es jubilarà en la pròxima dècada", incloent-hi milers de petits empresaris que van aixecar els seus negocis als anys vuitanta i noranta. Aquesta situació, ha advertit, suposa un repte enorme per preservar el teixit comercial i els llocs de treball. Per això ha destacat el valor de Reempresa, un sistema que dona garanties tant a la persona que compra com a la que ven —comprovar que el negoci està al corrent de pagaments, que la llicència és vigent o que els permisos estan en regla— i que facilita que les dues parts arribin a un acord. Alba ha aportat algunes xifres que evidencien l’impacte del projecte: 130 parades reemprenedes a la província des del 2017, una inversió induïda de 3 milions d’euros i 143 llocs de treball salvaguardats. A escala catalana, des del 2011, gairebé 5.500 negocis han trobat continuïtat a través d’aquest sistema, i només aquest any se’n tancaran al voltant de 600.
En paral·lel, l’Ajuntament treballa en diversos projectes per reforçar la xarxa de mercats. El Mercat de Campoamor té un projecte de remodelació ja licitat i a punt d’iniciar obres, amb la incorporació d’un supermercat i la preservació d’algunes de les parades actuals. El Mercat Central, “el de tota la vida”, continua funcionant amb normalitat, i el Mercat de Merinals espera renovar-se amb l’arribada d’un nou operador alimentari que ha mostrat interès a instal·lar-s’hi.