Nou repunt en les denúncies de violència de gènere a Sabadell: 262 casos als tribunals Marta Ordóñez
Liciten les obres per adequar el Museu del Gas al futur Sabadell Centre de Cultura Aleix Pujadas Carreras
La xurreria del Mercat de la Creu Alta reprèn el vol: un cas d’èxit del programa Reempresa a Sabadell Marta Ordóñez
Els Mossos d’Esquadra detenen l’autor d’un robatori amb intimidació comès en un establiment de Sabadell
La propietària d’un establiment de Can Llong va denunciar que un home l’havia intimidat i li havia robat 100 euros