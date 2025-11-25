ARA A PORTADA

Sabadell

Els Mossos d’Esquadra detenen l’autor d’un robatori amb intimidació comès en un establiment de Sabadell

La propietària d’un establiment de Can Llong va denunciar que un home l’havia intimidat i li havia robat 100 euros

  • Imatge d'arxiu d'una detenció dels Mossos d'Esquadra. -
Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 12:57
Actualitzat el 25 de novembre de 2025 a les 12:58

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sabadell van detenir el 18 de novembre un home de 37 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació.

Els fets es remunten al 27 d’octubre, quan la propietària d’un establiment situat al carrer Budapest, a Can Llong, va denunciar que un home havia accedit al local, l’havia intimidat i li havia robat 100 euros de la caixa registradora. La Unitat d’Investigació de Sabadell va obrir una investigació tan bon punt va tenir coneixement del cas i va aconseguir identificar el presumpte lladre, un home amb diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni.

El 18 de novembre els agents el van localitzar i detenir. L’endemà, el detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.

Notícies recomenades