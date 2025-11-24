Aprovat el nou Pla d’Igualtat i LGTBI+ amb 110 accions

Sabadell compta amb la segona versió del seu Pla d’Igualtat i LGTBI+, l’edició 2024-2028, que el ple municipal ha aprovat aquest dilluns. La regidora de l’àrea, Rosa Pareja, destaca que el document actualitzat inclou 110 accions concretes, més enllà de plantejar cinc grans eixos estratègics a desenvolupar: compromís amb la igualtat de gènere; acció contra les violències masclistes i LGBTI-fòbiques; drets i qualitat de vida; reformulació del treball i dels temps, i reconeixement de la participació i els lideratges de les dones. Del centenar d’accions previstes, un 34,55% són noves i un 65,45% són accions ja consolidades a partir del primer pla. En la seva implementació hi participen 19 serveis municipals diferents.\r\n\r\nEntre les novetats del Pla destaquen accions en l’àmbit de la corresponsabilitat per facilitar la conciliació familiar, amb iniciatives com els espais cangur o els casals de Nadal. També s’incorpora el treball en l’àmbit de les masculinitats, promovent que els homes puguin viure la seva identitat al marge dels estereotips de gènere i assumint que la igualtat real requereix la implicació de tothom. En aquest marc s’impulsaran accions com teatre fòrums o tallers per a futurs pares. La formació hi té un paper central com a eina transformadora, tant a nivell intern com extern, especialment en matèria de violències i equitat de gènere. Això inclou accions educatives com les activitats STEAM, Musicades o el projecte de coeducació a les Escoles Bressol Municipals. El Pla també aposta per desenvolupar projectes adreçats a col·lectius amb més risc de vulnerabilitat davant les violències, com els joves o les dones grans, per reforçar-ne la protecció i prevenció. Finalment, es preveu aprofitar l’ús de dades desgregades per sexe i gènere en l’actualització de documents municipals, per exemple.\r\n