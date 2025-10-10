El Ple aprova inicialment l'increment dels impostos del 2026, tot i les crítiques de l'oposició

El Govern ha aprovat inicialment les ordenances fiscals i els preus públics de cara a l'any vinent en una sessió extraordinària del Ple municipal que s'ha celebrat aquest divendres al matí. L'executiu de PSC i Junts han tirat endavant aquesta primera votació –que tindrà una aprovació final al Ple ordinari de desembre–, mentre que l'oposició s'ha mostrat contrària a aquest increment i han reclamat diverses modificacions en una tarifació que ha tirat endavant. ERC, la Crida, el PP, el regidor independent i l'extrema dreta han votat en contra, mentre que Sabadell En Comú Podem s'ha abstingut de la votació, a l'espera de respostes a les al·legacions que van presentar. Així, si res no canvia, les taxes i impostos municipals augmentaran un 2,5% l'any 2026.
Per argumentar aquesta pujada, des del Govern s'ha usat la inflació interanual com a referència per segon any consecutiu i, des de l'inici del mandat, s'han incrementat els impostos més d'un 20% en tres anys (15% el 2024, 2,7% el 2025 i 2,5% el 2026), cosa que ha estat un dels punts als quals l'oposició s'ha aferrat per criticar la pujada impulsada pel Govern. Els diversos partits han tingut temps per fer les pertinents intervencions, que han donat el tret de sortida amb l'explicació del regidor d'Economia de l'Ajuntament de Sabadell, Antonio Rodríguez.
El regidor ha assegurat que "amb aquest increment, l'Ajuntament podrà dur a terme les activitats públiques sense que hi hagi un increment real de la pressió fiscal de la ciutadania" i ha confirmat de manera contundent que no congelaran els impostos tot i les crítiques de l'oposició. En la seva intervenció inicial, mitjançant dades, ha exposat els motius pels quals "és prudent i coherent" apujar els impostos al mateix percentatge que ho fa l'IPC i ha defensat la necessitat d'aplicar la pujada perquè "el sistema actual infrafinancia els Ajuntaments i, entre tots, s'ha de crear una bona capacitat financera per poder encara els exercicis pressupostaris". "Sabadell és un dels municipis on menys IBI es paga de la comarca. És una dada, no una opinió", ha conclòs, tallant, el regidor.
En la mateixa línia, des de Junts han volgut treure ferro a la pujada d'un 2,5%, assegurant que "els ajuntaments tan sols gestionem un 10% dels impostos que paguem tots i totes" i han defensat la necessitat d'incrementar les ordenances fiscals per, així com ha exposat el regidor d'Economia, "poder dur a terme les activitats públiques de manera correcta". A part, ha apuntat la diferència entre apujar impostos i igualar-los a l'increment del cost de la vida: "No estem apujant els impostos, estem igualant la pressió discal a zero, partint com a base del valor de l'IPC. Per tant, no estem incrementant res, realment, sinó que ho estem igualant", ha explicat el portaveu del grup, Lluís Matas, amb el suport del 1r Tinent d'Alcaldessa, Eloi Cortés, que ha emfatitzat aquest apunt del portaveu de Junts.
L'oposició, en contra de les noves ordenances fiscals
Els grups de l'oposició han mostrat la seva contrarietat davant de l'increment dels impostos, encara que davant de la majoria absoluta del Govern PSC-Junts no han pogut frenar-ne l'aprovació. ERC Sabadell –encara líder de l'oposició pel nombre de vots assolits a les urnes, tot i tenir menys regidors que la Crida– ha rebutjat categòricament l'increment dels impostos. La nova portaveu del grup municipal, Sílvia Renom, ha remarcat que "no és prudent" –replicant el que ha assegurat Rodríguez prèviament– que en tres anys s'hagi acumulat un percentatge de pressió fiscal superior al 20%. "Cada cèntim que paguem hauria de tenir un impacte real a la ciutadania, i no tenir romanents constantment", ha explicat. "Per tant, hi ha un problema de gestió, no de manca de recursos", ha conclòs.
Des de la Crida, per la seva banda, també han mostrat el seu rebuig a l'increment de les ordenances fiscals, principalment, "perquè s'ha fet d'una manera lineal", ha assegurat el seu portaveu, Oriol Rifer. "No hauria de pagar tothom igual. Qui més té, que més pagui". En relació amb aquesta afirmació, ha mostrat el seu descontentament amb el sistema d'ordenances fiscals actuals, ja que "donen peu a afer créixer la desigualtat". Tot i estar d'acord en algun dels aspectes que han presentat des del Govern, però, la posició ha estat clara i ha assegurat que presentaran propostes de millora de cara al Ple ordinari de desembre, quan es farà la votació definitiva.
Cuca Santos, portaveu del PP, ha expressat la seva contrarietat amb l'augment dels impostos assegurant, com la resta dels grups, que "no pot ser que en tres anys hagi crescut més d'un 20% el preu dels impostos" i ho ha enfocat en la part social i de proximitat amb la gent dels barris més vulnerables. "Les famílies cada vegada paguen més i cobren menys", ha dit. "Els petits comerciants noten molt aquests augments i en tres anys la pujada ha sigut substancial", ha exposat. Finalment, a tall de conclusió de la seva intervenció, ha criticat la gestió dels diners públics i ha defensat que "Sabadell no necessita més impostos, sinó que es facin servir millor".
El regidor independent, Gabriel Fernàndez, també ha expressat el seu desacord i ha criticat l'augment de les taxes, assegurant que el percentatge d'augment acumulat des que hi ha aquest govern ja va per més del 20%. "Us han sobrat 22 milions d'euros que no heu sabut fer servir. Tenim romanents any a any. Per tant, és evident que no es gestionen bé els diners i els impostos", ha explicat. Així, en la mateixa línia del que ha defensat la portaveu del PP, el regidor s'ha desmarcat completament de la idea d'apujar la pressió fiscal als sabadellencs.
Finalment, Sabadell en Comú Podem s'ha abstingut de la votació, tot i que ha continuat en la mateixa línia de rebutjar l'augment de la pressió fiscal. Joan Mena, el portaveu del grup municipal, ha assegurat que "no llençarem la tovallola" i que continuaran treballant perquè els sabadellencs no paguin més cada any i es faci de manera proporcional. "Hem de tenir en compte que un servei pel qual el 2023 pagàvem 100 euros, ara en pagarem 121. No té sentit estar incrementant el mateix a una pensionista que cobra 624 euros que al Banc Sabadell", ha afegit. Per aquest motiu, des dels comuns van presentar al·legacions per revertir la situació.