Tot el que has de saber de l'opa del BBVA al Banc Sabadell, a hores del final

Aquesta mitjanit, disset mesos després que el BBVA –9 de maig del 2024– llancés una opa sobre el Banc Sabadell, s’acaba el període d’acceptació perquè els 200.000 accionistes de l’entitat presidida per Josep Oliu decideixin si volen acudir al bescanvi ofert. Concretament, ofereix una acció ordinària de nova emissió del BBVA per cada 4,8376 del Banc Sabadell. El resultat no se sabrà fins al divendres 17 d’octubre.
Amb la publicació dels resultats, d’aquí a set dies, s’obren tres escenaris, en funció del resultat de l’acceptació.
- Escenari 1: El BBVA aconsegueix superar el 50% dels drets de vot dels accionistes del Banc Sabadell. L’opa prospera i l’entitat presidida per Carlos Torres passa a tenir el control majoritari del Banc Sabadell. Així i tot, amb les condicions imposades pel Govern de l’Estat (de 3 a 5 anys), la fusió està vetada, no pot acomiadar treballadors i s’ha de mantenir la xarxa d’oficines.
- Escenari 2: El BBVA aconsegueix entre el 30% i el 50% dels drets de vot dels accionistes del Banc Sabadell. S’obren dos escenaris: fa marxa enrere i desisteix, per tant, l’opa no prospera, o continuar. Si decideix fer el segon pas, està obligat a llançar una segona opa en efectiu per la totalitat del capital restant. L’accionista del Banc Sabadell no té l'obligació d’anar-hi. El preu, tot i les opinions oposades de quin ha de ser, el fixarà la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- Escenari 3: El BBVA no aconsegueix arribar al 30%; L’opa no prospera i el BBVA i el Banc Sabadell continuen operant per separat.
Al llarg d’aquest darrer mes, a mesura que s’ha anat apropant el moment decisiu, ambdues entitats han defensat el seu relat, totalment oposat entre uns i altres. Aquesta darrera setmana, el Diari de Sabadell ha entrevistat el director general del Banc Sabadell, Carlos Ventura, i el ‘country manager’ de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia. Comparem els punts de vista amb les opinions de Ventura i Belausteiguigoitia, així com la del president Carlos Torres i el conseller delegat César González-Bueno, fetes en diversos mitjans.
Sobre l’oferta
BS: “El preu ofert és significativament inferior al valor del projecte de Banc Sabadell en solitari. L’acció pot créixer fins a un 28% i això ho podem fonamentar en diversos mètodes de valoració. El pla estratègic preveu un augment de la rendibilitat fins al 16%. Retribuirem el 40% del valor als accionistes en els pròxims tres anys”.
BBVA: “L’oferta és tremendament atractiva. Quan es va llançar ja incorporava una prima del 30%. Recentment, hi ha hagut un increment addicional del 10% sobre l’oferta inicial. Es tracta de sumar-se a un projecte conjunt, que entenem clarament que cap al futur construirà una entitat més sòlida i solvent, capaç d’afrontar els reptes del futur amb molta més fortalesa que avui dia”.
És una opa hostil?
BS: “Sense entrar en un judici de valor, tot el món defineix això com una opa hostil, és la seva naturalesa, no està acordada” (César González-Bueno).
BBVA: “No ens agrada qualificar-ho així. No hi ha res d’hostilitat de presentar una proposta tan atractiva als senyors propietaris del Banc Sabadell amb independència de què pensin” (Carlos Torres).
Sobre la decisió de David Martínez
BS: “No em va sorprendre gens. Jo no estic al Consell d’Administració i no en sé els motius. Estic segur que no ha estat pel dividend ni pels impostos, sinó pel seu perfil d’assumpció de risc. Martínez no s’assembla en res a l’inversor particular” (Carlos Ventura).
BBVA: "És molt rellevant que l’accionista individual més significatiu del Banc Sabadell, que és conseller des de fa més d’una dècada i posseeix gairebé un 4% del capital ha acceptat l’oferta. És un missatge clar a la resta d’accionistes" (Peio Belausteguigoitia)
Estimacions del percentatge d’acceptació
BS: “Els nostres càlculs apunten que serà molt complicat arribar al 30% i veiem totalment remot que aconsegueixi més del 50%” (Carlos Ventura).
BBVA: “Confiem plenament a superar el 50%” (Peio Belausteguigoitia).
Dades objectives d’acceptació?
BS: “La gent té criteri i només un 1% dels accionistes minoritaris ha acceptat l’oferta” (Carlos Ventura).
BBVA: “No ho sabrem fins al final, però insisteixo: el suport entre els institucionals és majoritari. En aquest tipus d’operacions és a la fase final quan es veu clarament l’increment d’acceptacions” (Peio Belausteguigoitia).
Hi haurà segona opa?
BS: “Si hi ha segona opa, aquesta serà millor. És més segura que la primera i no té risc, la primera sí”. (César González-Bueno)
BBVA: “Si el resultat fos un altre, això ho hauria de valorar el consell d’administració del BBVA i prendre les decisions que pertoquin. A partir del 30% ja tens el control de l’entitat: no té cap sentit esperar una hipotètica segona opa per acceptar l’oferta”. (Peio Belausteguigoitia).
Quin ha de ser el preu?
BS: “Serà en efectiu, t’oferiran una quantitat fixa de diners –ho fixarà la CNMV– i aquest preu estarà garantit durant els 3-5 mesos que duri l’operació”. (César González-Bueno)
BBVA: “El preu el marca el reglament d’opa de la CNMV com a preu equitatiu, i no pot ser superior al de la primera oferta”. (Peio Belausteguigoitia).