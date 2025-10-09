Belausteguigoitia (BBVA): “No hi ha cap avantatge a esperar una hipotètica segona oferta”

L’opa del BBVA al Banc Sabadell encara la seva recta final. Els accionistes tenen fins aquest divendres per decidir si accepten o donen carpetada a la proposta del banc d’origen basc. L’escenari està obert: ningú sap quin serà el llindar d’acceptació final. Quedarà per sobre del 30%? Acabarà passant del 50%? L’operació quedarà aparcada o hi haurà una segona opa? Intentem treure l’aigua clara amb el country manager a Espanya del BBVA, Peio Belausteguigoitia.
Després de disset mesos, s’arriba al moment decisiu. Com l’ha viscut? Canviaria alguna cosa feta fins avui? El procés ha estat molt llarg. Des del primer moment, el que nosaltres volíem era bàsicament arribar al punt on som ara, que és el període d’acceptació, en què els accionistes, els propietaris, finalment poden acceptar la proposta que els hem fet. Durant tot aquest període, i tenint en compte els temes que han anat sorgint, la veritat és que nosaltres, pel que fa als compromisos, vam ser els primers a estar còmodes, perquè des del principi vam dir que el sentit d’aquesta operació era un projecte de creixement i una aposta estratègica per Catalunya i pel teixit empresarial català. En aquest sentit, estàvem 100% alineats amb els compromisos que vam adquirir amb la CNMC.
Estem pràcticament en el compte enrere perquè es tanqui el termini, quines són les sensacions? Som molt optimistes respecte a superar el 50% d’acceptació. Ens hem reunit amb tota mena d’inversors; els inversors institucionals donaran suport majoritàriament a l’operació, tant els actius com els passius. En aquest tipus d’operacions és a la fase final quan es veu clarament l’increment d’acceptacions. Crec que també és molt rellevant destacar que l’accionista individual més significatiu del Banc Sabadell, que és conseller des de fa una dècada i posseeix gairebé un 4% ha acceptat l’oferta del BBVA. És un fet molt important i, evidentment, un missatge clar a la resta d’accionistes.
De quin percentatge d’acceptació estaríem parlant, respecte dels institucionals? No ho sabrem fins al final, però insisteixo: el suport és majoritari. En aquest tipus d’operacions és a la fase final quan es veu clarament l’increment d’acceptacions. En aquest cas concret, després de la notícia del suport de l’accionista individual del Banc Sabadell, això encara és més evident. No es coneixerà el resultat fins al recompte després de la finalització del període d’acceptació.
Què en pot dir dels rumors sobre un possible acord Martínez-BBVA? Descarta que l’inversor mexicà pugui tenir veu al Consell del BBVA? Crec que aquestes informacions de què parla són informacions interessades. La veritat és que totes aquestes notícies, des de la filtració de l’oferta del BBVA, em semblen extremadament curioses.
Què diria a un inversor minoritari perquè acudeixi al bescanvi? Per què és bona l’oferta del BBVA per a l’accionista de Banc Sabadell? Aquesta oferta, quan es va llançar, ja incorporava una prima del 30%. Recentment, hi ha hagut un increment addicional del 10% sobre l’oferta inicial. Com sol passar en aquest tipus d’operacions, es tracta de sumar-se a un projecte conjunt, que entenem clarament que cap al futur construirà una entitat més sòlida i solvent, capaç d’afrontar els reptes del futur amb molta més fortalesa que avui dia.
L’Associació de Minoritaris del Banc Sabadell parla de “tàctica de por” per part del BBVA respecte a una hipotètica baixada de l’acció. Què els diria? L’estratègia del BBVA des del principi ha estat molt transparent: una oferta pública des de l’1 de maig, arran d’una filtració que no vam provocar nosaltres. A partir d’aquí, tots els nostres missatges s’han centrat a explicar el sentit de l’operació: una aposta clara de creixement i inversió per Catalunya i pel teixit empresarial català, i a construir una entitat financera amb el millor de les dues entitats.
Es parla molt d’una segona opa en cas que no s’arribés al 50% de les subscripcions, però l’esforç econòmic per cobrir-la no és el mateix amb una acceptació del 31% o del 49%. Quin serà el preu? El pujaran? Confiem plenament a superar el 50%. Després, tindràs avantatges com la neutralitat fiscal. Si el resultat fos un altre, això ho hauria de valorar el consell d’administració del BBVA i prendre les decisions que pertoquin. A partir del 30% ja tens el control de l’entitat: no té cap sentit esperar una hipotètica segona opa per acceptar l’oferta. D’altra banda, el preu el marca el reglament d’opa de la CNMV com a preu equitatiu, i no pot ser superior al de la primera oferta. No hi ha cap avantatge a esperar una hipotètica segona oferta respecte a la primera, que venç ara.
Precisament, sobre aquesta qüestió del preu en una hipotètica segona opa, el conseller delegat de BBVA va dir fa un parell de dies que trencava la “no confrontació” perquè el Banc Sabadell “no feia el correcte”. Què en pensa? El que realment és important és que el període d’acceptació conclou divendres. Queden poques hores per acceptar una oferta molt, molt, molt atractiva, i això és el que realment importa. I després, en termes d’integració, estic seguríssim que tots ens entendrem perfectament.
A què es referien quan deien que el dividend extraordinari per TSB és com “canviar d’una butxaca a una altra”? Ens referíem concretament a un dividend extraordinari que té a veure amb la venda del TSB i que, tan bon punt es reparteixi, aquests 50 cèntims cauran automàticament de la cotització del Banc Sabadell, perquè realment haurà deixat de tenir el TSB dins del grup.
Al Banc Sabadell fan gala d’una manera de fer i gestionar arrelada als industrials fundadors i a la indústria local. Creu que els bancs tenen ànima o ADN? Quin és el del BBVA? El BBVA és un banc que també es va fundar fa molts anys, el 1857, que ha passat per diferents etapes, que també té una història, una cultura i una manera de fer que l’ha posicionat tant en el mercat domèstic com en l’àmbit mundial. I, per tant, crec que cap al futur, tot allò que millor respongui a la cultura i la manera de fer i de treballar del Banc Sabadell, i tot allò que millor respongui a la cultura, la manera de fer i de treballar del BBVA, serà clau perquè l’entitat resultant sigui molt més potent i molt millor que les dues entitats per separat.
En el cas d’aconseguir més del 50% dels drets de vot, i més enllà de comprometre’s a mantenir el centre corporatiu de Sant Cugat, quins plans té l’entitat a Sabadell? Bé, en principi tenim l’acord de ministres del 24 de juny, que estableix que durant els pròxims tres anys hi haurà una independència, tant en la gestió com en termes patrimonials. En aquest sentit, cadascuna de les dues entitats, per separat, buscarà maximitzar el resultat i la rendibilitat de cada societat en benefici dels seus clients i accionistes. I a partir d’aquest període, cap endavant, el que estem creant és una entitat financera amb una mida, una solvència i una envergadura suficients per afrontar molts dels reptes que vindran en el sector financer —i diria que en tots els sectors.