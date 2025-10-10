ARA A PORTADA

Sabadell

Una biga "en molt mal estat" en un domicili de Sabadell obliga a intervenir els Bombers

Van actuar dues dotacions i es va demanar a l'Ajuntament que hi hagi una revisió exhaustiva del domicili

  • Els Bombers i la Policia Municipal revisant el domicili -
Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 09:28

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van actuar dijous passat a la tarda en la revisió d'una biga en mal estat d'un domicili del carrer de Monestero. Al número 7, concretament. L'habitatge és un pis adossat de planta baixa i dos pisos i hi havia una biga de més d'un metre en una situació molt delicada i en mal estat, segons fonts del cos de rescat. L'avís va saltar a les 17:03 h i s'hi van desplaçar dues dotacions: una de comandament i una de parc. 

Una vegada els efectius van arribar al domicili en qüestió van dur a terme una inspecció de la situació de la construcció i van determinar que no hi ha perill potencial de caiguda perquè aguanta el pes mínim. Per aquest mateix motiu, l'estructura no presenta cap perill de col·lapse imminent. Segons informen des del cos, al mateix domicili s'hi va fer una actuació prèvia fa un temps–no en determinen la data–, ja que es van trobar una altra biga en perfectes condicions, nova i amb garanties de fer la seva funció. 

Finalment, des del cos de bombers es va emetre una petició a l'Ajuntament perquè aixequin acte i un tècnic especialitzat faci una revisió exhaustiva de l'habitatge per poder determinar-ne l'habitabilitat. Ara, doncs, és competència del consistori dur a terme la inspecció tècnica i redactar un informe que especifiqui què falla al domicili i, posteriorment, confirmar si es pot viure o no en l'habitatge afectat. 

