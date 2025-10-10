ARA A PORTADA

Una topada amb dos cotxes i un camió implicats col·lapsa l'accés a Sabadell per la B-124

El xoc ha tingut lloc abans del pont, en direcció a Castellar

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 09:10
Actualitzat el 10 d’octubre de 2025 a les 09:25

Matí complicat a la carretera que connecta Castellar i Sabadell. Un accident de trànsit ha congestionat la circulació de vehicles tant d'entrada com de sortida de les dues localitats, a la B-124. Dos cotxes i un camió han topat, obligant a tallar un dels carrils en direcció a Castellar i provocant retencions en tot aquest tram.

De moment, es desconeix l'estat dels conductors i acompanyants implicats en el xoc, que ha deixat imatges aparatoses. Els vehicles han estat apartats de l'asfalt i la Policia Municipal i el SEM treballaven poc després de les vuit del matí en el lloc de l'accident.

El succés ha tingut lloc abans del pont, en direcció cap a Castellar, encara al terme municipal de Sabadell. De seguida, la situació ha generat un embús important, amb cues que s'estenen per tota la via.

