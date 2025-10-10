Atropellada una dona a Sabadell

Una dona va ser traslladada a l'hospital Taulí de Sabadell després de ser atropellada dijous al vespre. Els fets van passar cap a les vuit, al carrer de Font i Sagué, al barri de la Concòrdia. Afortunadament, a pesar de l'ensurt inicial, no es van haver de lamentar danys greus.\r\n\r\nSegons han informat fonts del SEM, dues ambulàncies es van desplaçar fins a l'indret per assistir la víctima, trasllada en estat menys greu al centre sabadellenc. També va actuar la Policia Municipal, encarregada de reordenar el trànsit durant els minuts posteriors al succés, i els Bombers de la Generalitat. \r\n\r\nFotos de Juanma Peláez:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAtropellament d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAtropellament d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAtropellament d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n