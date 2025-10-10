ARA A PORTADA

Sabadell

Atropellada una dona a Sabadell

La víctima va ser traslladada a l'hospital Taulí

Publicat el 10 d’octubre de 2025 a les 11:48
Actualitzat el 10 d’octubre de 2025 a les 11:49

Una dona va ser traslladada a l'hospital Taulí de Sabadell després de ser atropellada dijous al vespre. Els fets van passar cap a les vuit, al carrer de Font i Sagué, al barri de la Concòrdia. Afortunadament, a pesar de l'ensurt inicial, no es van haver de lamentar danys greus.

Segons han informat fonts del SEM, dues ambulàncies es van desplaçar fins a l'indret per assistir la víctima, trasllada en estat menys greu al centre sabadellenc. També va actuar la Policia Municipal, encarregada de reordenar el trànsit durant els minuts posteriors al succés, i els Bombers de la Generalitat. 

Fotos de Juanma Peláez:

