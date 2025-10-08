Sabadell En Comú Podem posa en dubte les ordenances fiscals: "Farrés mira més a cap a la dreta"

Sabadell En Comú Podem (ECP) ha anunciat que presentarà al·legacions a les ordenances fiscals proposades pel govern municipal. La formació ha explicat que les seves propostes s’articulen al voltant de cinc grans eixos —atenció domiciliària, habitatge, esport, transició ecològica i gestió de residus— amb l’objectiu de “construir una ciutat més justa i sostenible”.
Des d’ECP consideren que la proposta del govern de Marta Farrés d’incrementar els impostos un 2,5% és “injusta per a bona part de la ciutadania”. El portaveu del grup, Joan Mena, ha recordat que “durant aquesta legislatura els impostos han augmentat un 21%, però la percepció ciutadana és que els serveis estan igual o pitjor que abans”. Mena ha remarcat que es tracta “d’una pujada lineal” que afecta per igual totes les rendes, i ha insistit que “els impostos han de ser una eina per redistribuir la riquesa, no per agreujar les desigualtats”. “El govern de Marta Farrés sembla mirar més cap a la dreta que no pas cap a la seva esquerra”, ha afirmat Mena, que ha defensat una fiscalitat progressiva “on pagui més qui més té per sostenir els serveis públics essencials”.
Sabadell En Comú Podem proposa diverses modificacions que, segons la formació, permetrien avançar cap a una ciutat més equitativa. Una de les propostes més destacades és la que fa referència al servei d’atenció domiciliària. ECP planteja ampliar el nombre de persones que poden accedir al servei gratuït, augmentant el llindar d’ingressos dels 950 euros mensuals actuals fins als 1.311 euros, i estendre la bonificació del 10% per a usuaris que utilitzin tres serveis municipals o més —com ara atenció domiciliària, àpats o neteja— fins a rendes de 1.800 euros. La regidora Alejandra Sandoval ha subratllat que aquesta ampliació “suposa una millora social i econòmica per a la classe treballadora”, i ha remarcat que “quan una família recorre al servei d’atenció domiciliària és perquè realment ho necessita; és una qüestió de qualitat de vida i de dignitat”.
Pel que fa a l’habitatge, proposen augmentar al màxim els recàrrecs de l’IBI per als habitatges desocupats —fins al 100% a partir del tercer any i al 150% en el cas dels grans tenidors—, així com establir bonificacions del 90% de l’IBI durant els tres primers anys per als habitatges de protecció oficial. També plantegen penalitzar les operacions especulatives mitjançant la plusvàlua, en els casos d’habitatges venuts amb beneficis en menys d’un any, i incrementar en un 22% la tarifa de la taxa de residus aplicada als pisos buits.
En l’àmbit esportiu, la formació proposa congelar els preus públics de les piscines municipals i de La Bassa, que considera excessius. “Ara mateix surt més a compte anar un diumenge a la platja en tren que pagar una entrada individual a La Bassa”, ha criticat Mena, que ha defensat que els equipaments esportius municipals han de mantenir “una lògica de preus assequibles per garantir l’accés universal a l’activitat física”.
ECP també vol avançar cap a un model de ciutat verda amb noves bonificacions per fomentar la rehabilitació energètica d’habitatges i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquestes mesures, segons el grup, permetrien impulsar la transició ecològica i reduir l’impacte ambiental de la ciutat
Finalment, la formació planteja modificacions a la taxa de residus per fer-la més progressiva i justa. Proposen recuperar les bonificacions del 90% per a l’autocompostatge i el sistema de recollida porta a porta en eixos comercials, així com reintroduir exempcions per a famílies amb rendes baixes, com les que hi havia abans del 2024. A més, ECP suggereix congelar la taxa per a les llars amb ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals, aplicar un increment del 5% a les rendes més altes —superiors als 7.000 euros— i mantenir la situació actual per a les rendes mitjanes. Segons Mena, aquesta taxa “ha estat una de les més polèmiques per la seva manca de pedagogia i sensibilitat” i cal replantejar-la “perquè penalitzi qui més contamina, no qui menys recursos té”.
Amb aquest conjunt d’al·legacions, Sabadell En Comú Podem assegura que vol “recuperar l’esperit redistributiu” de les ordenances fiscals i situar la fiscalitat “al servei de la justícia social i ambiental”. En paraules de Mena, l’objectiu és “que els impostos deixin de ser una càrrega lineal i es converteixin en una eina per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social”.