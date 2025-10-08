ARA A PORTADA

Sabadell

Els Bombers rescaten una senyora de l'interior del seu domicili per la finestra, al Centre

La dona ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí

  • Els Bombers rescaten una dona a casa seva -
  • Els Bombers rescaten una dona a casa seva -
Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 10:51
Actualitzat el 08 d’octubre de 2025 a les 10:55

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rescatat aquest matí una dona que ha caigut a casa seva, a la confluència entre el carrer de Calderón i el carrer de la Unió. La senyora ha caigut, per causes que no han especificat des del servei de rescat, i no es podia aixecar pel seu propi peu. Davant d'això, els Bombers s'han desplaçat fins al domicili amb l'autoescala, en una intervenció de suport del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i han hagut d'entrar per la finestra perquè els membres del servei d'emergències no han pogut obrir la porta. 

L'avís ha saltat a les 9:40 h d'aquest dimecres i, una vegada s'ha pogut accedir al domicili per l'obertura de la façana, s'han trobat la dona conscient i completament orientada, segons han confirmat fonts del cos de rescat. De totes maneres, una ambulància del SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí perquè sigui atesa, en pronòstic lleu. 

Notícies recomenades