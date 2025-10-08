ARA A PORTADA
La sabadellenca Anna Crusafont, insígnia d’or dels farmacèutics: "Amb 88 anys, encara regento la farmàcia" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
El síndic de greuges de Sabadell posa la mirada en els guals: "Qui no paga no pot tenir dret" Marta Ordóñez
-
Sense tràilers, amb més de 500 arbres nous i càmeres de seguretat: així serà la nova ronda de Collsalarca Aleix Pujadas Carreras
Els Bombers rescaten una senyora de l'interior del seu domicili per la finestra, al Centre
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí