ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Així serà la ronda de Collsalarca després d'una reforma milionària

S'invertiran 6,3 milions d'euros en unes obres que està previst que durin 18 mesos

  • Imatge virtual de la futura ronda Collsalarca -
Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 20:28

La ronda de Collsalarca viurà una reforma milionària en els pròxims 18 mesos, des d'aquest octubre fins al primer trimestre de 2027 si se segueix el calendari previst. S'invertiran 6,3 milions d'euros per millorar més de 31.000 metres quadrats de superfície al llarg del quilòmetre de recorregut que hi ha entre el carrer de Vinhamala i l'avinguda de l'Alcalde Moix.

 

