Sense tràilers, amb més de 500 arbres nous i càmeres de seguretat: així serà la nova ronda de Collsalarca Aleix Pujadas Carreras
-
El Síndic de Greuges de Sabadell posa la mirada en els guals: "Qui no pagui, no pot tenir dret" Marta Ordóñez
-
Carlos Ventura (Banc Sabadell): "Si l’opa triomfa, molts projectes de l'entitat amb la ciutat es perdran" Marc Basté Alujas | Albert Acín Serra
-
FOTOS | Així serà la ronda de Collsalarca després d'una reforma milionària
S'invertiran 6,3 milions d'euros en unes obres que està previst que durin 18 mesos