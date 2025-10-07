Sense tràilers, amb més de 500 arbres nous i càmeres de seguretat: així serà la nova ronda de Collsalarca

La reforma integral de la ronda de Collsalarca començarà de forma imminent, segons ha anunciat aquest dijous in situ l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. S'invertiran 6,3 milions d'euros en l'obra, que està previst que duri 18 mesos i, per tant, estigui enllestida el primer trimestre de 2027, a les portes de les pròximes eleccions municipals.
Una de les principals novetats que ha anunciat Farrés és que els tràilers deixaran de circular per aquesta via –d'una mica més d'1 km de recorregut–. L'objectiu és pacificar la ronda i, a banda d'aquesta restricció, es faran altres coses per reduir la velocitat dels vehicles, incrementar la seguretat dels vianants i, alhora, reduir el soroll. Farrés ha assenyalat la Gran Via i la ronda Oest (C-58c) com a principals vies per on han de circular els vehicles de gran tonatge.
En aquesta línia, les voreres guanyaran uns 30 centímetres d'amplada que es trauran de la calçada. També s'implementaran passos de nivell elevats. "El nou disseny d'aquesta via és incompatible amb camions d'alta capacitat", ha dit l'alcaldessa. La velocitat estarà limitada a 30 km/h i "serà gairebé impossible anar a més velocitat".
L'arbrat és una altra novetat destacada que vol posar fi a una problemàtica que fa anys que s'arrossega: els escocells buits o arbres amb plagues. Es farà una replantada d'arbres general, amb 522 arbres nous –un centenar més dels que hi havia en origen–, i també hi haurà plantes arbustives. Fins ara predominava una tipologia d'arbre, com la morera, i en la nova plantació hi haurà fins a 13 espècies diferents adaptades al clima amb poc manteniment i baix consum d'aigua.
La renovació també permetrà guanyar 100 noves places d'aparcament, que estaran situades en dues zones diferenciades: al costat nord del pavelló del Nord i en un espai del parc del Nord.
D'altra banda, s'introduiran càmeres de seguretat i es millorarà l'enllumenat per incrementar la seguretat de l'entorn. I les obres també s'aprofitaran per renovar els jocs infantils de la plaça de Pau Trullà.
Cinc fases
La reforma es farà en cinc fases, amb inici en els pròxims dies i durada de dos o quatre mesos cadascuna. Fent-ho així, es vol minimitzar les molèsties als veïns i facilitar la circulació de vehicles.
Fase 1: des del carrer de Vinhamala fins al carrer de la Llanera. També és quan s'adequarà l'aparcament del carrer dels Clavells.
Fase 2: des del carrer de la Llanera als carrers del Lluçanès i de Corones.
Fase 3: des del carrer de Corones fins a Arousa / Clavells.
Fase 4: des dels carrers d'Arousa i Clavells fins a l'avinguda de l'Alcalde Moix.
Fase 5: al carrer d'Arousa, entre la ronda de Collsalarca i el carrer del Ripollès.