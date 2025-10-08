Badia ja té nou supermercat després del tancament de Mercadona

Era una de les preguntes dels darrers mesos a Badia. "Se sap quin supermercat obrirà on hi havia el Mercadona?", s'escoltava en les converses de bar. Els dubtes ja han quedat resolts, deprés que la companyia de distribució tanqués l'establiment aquest passat estiu.
La Junta de Govern de l'Ajuntament badienc ha aprovat aquest dimecres el traspàs a la Cooperativa Consum de la concessió administrativa del local comercial ubicat a l'avinguda de la Costa Brava i que gestionava anteriorment Mercadona. Per l'acord, el consistori autoritza Mercadona a fer la cessió de la concessió administrativa a favor de l'empresa Consum S. Coop. V en les mateixes condicions i obligacions, com a conseqüència de l'acord privat a què han arribat les dues empreses. La reobertura serà "tan aviat com sigui possible" després de les tasques de rehabilitació de l'espai, segons fonts municipals.
Les parts, treballant conjuntamnet
Aquest acord arriba després de les gestions realitzades per assegurar la continuïtat del servei de supermercat a Badia. Una qüestió que preocupava els veïns, que havien vist alterada la seva rutina de fer la compra. Ja quan es va anunciar, el 23 de maig, que Mercadona marxava del municipi, l'Ajuntament va informar que l'empresa i el mateix organisme treballarien conjuntament per buscar "un operador alternatiu”. Després de les negociacions i l'acord entre els dos operadors privats, l'Ajuntament ratifica el traspàs de la concessió administrativa i s'assegura que es continuï prestant aquest servei a la ciutat.
L'alcalde de Badia, Josep Martínez Valencia, ha valorat molt positivament l'acord en un vídeo a les xarxes socials: “Des de l'Ajuntament volem destacar tota la feina de negociació i coordinació que hem dut a terme les dues empreses i el consistori per garantir un servei fonamental per a la nostra població. Agraïm la predisposició de totes les parts que han fet possible aquest traspàs de titularitat que aprovem avui i que assegura la continuïtat de l'oferta comercial de proximitat i de primer nivell a Badia”.
Es dona la coincidència que la Cooperativa Consum, com Badia, celebra enguany el seu 50è aniversari. Consum té, a hores d'ara, a la província de Barcelona, 224 botigues entre supermercats propis i franquícies Charter, i està en procés d'expansió. Actualment, la xarxa comercial de Consum compta amb més de 1.000 establiments, més de 500 propis i més de 500 franquícies Charter, en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella - la Manxa, Regió de Múrcia, Andalusia i Aragó.