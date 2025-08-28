Haver d'agafar el cotxe per fer la compra? "Esperem que obri un nou supermercat aviat"

Molts veïns de Badia es veuen obligats aquests dies a canviar els hàbits a l'hora de dur a terme una d'aquelles pràctiques rutinàries: fer la compra. El passat dissabte, 23 d'agost, i tal com estava previst després de les darreres reunions entre el govern local i Mercadona, l'establiment de l'avinguda de la Costa Brava va quedar tancat definitivament. Una situació que ha alterat la quotidianitat de la zona, acostumada al moviment de persones carregades amb bosses a les mans.
"És una situació atípica, però esperem que duri poc temps", apunta Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns. El tancament suposa un repte per a aquells que han de buscar alternatives davant la manca d'un lloc de grans dimensions on omplir la nevera, sobretot al sud-est del petit municipi. "Era un supermercat amb molta afluència, especialment de gent gran, que ara es veu afectada. Han de traslladar-se a altres llocs, carregats, i és una mala jugada per a ells", expressa Elisabeth García, sorpresa que no s'hagi trobat una solució. "Tenim el Dia i altres establiments més petits. Si no, pots anar al Mercadona de Via Sabadell, però ja has d'agafar el cotxe", afegeix Díaz.
La clausura arriba després de diverses trobades en què no es va aconseguir la continuïtat en les instal·lacions actuals. De fet, la companyia d'alimentació ja havia comunicat la voluntat d'ajustar l'espai al seu nou model, amb establiments més grans, en superfícies que permetin oferir més serveis. Una opció que no va ser possible desenvolupar a Badia en les condicions actuals. En la zona, un cartell anuncia l'alternativa: el recent establiment estrenat al Llac Center de Sabadell. Tot i això, Mercadona sí que mantindrà la seva col·laboració amb la parròquia Mare de Déu de la Mercè a la qual dona diàriament aliments frescos per a atendre les persones més vulnerables del municipi.
L'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, ha agraït la tasca dels treballadors per oferir un servei i acompanyament durant el temps que han estat oberts. El consistori celebra que els treballadors hagin estat reubicats en altres supermercats de la companyia, assegurant que l'objectiu ara és trobar un nou operador a l'avinguda. En aquest sentit, el batlle confirma que en aquest punt obrirà un nou supermercat gràcies a un acord que es comunicarà aviat. "Per part del consistori, posarem totes les facilitats per poder obrir la nova botiga com més aviat millor", diu Martínez Valencia, que afegeix que l'ajuntament no té la capacitat per decidir qui serà: "només tramitem el canvi de titularitat de la concessió de l'edifici".
Un debat enquistat
La carpeta 'supermercat' ha estat oberta durant diversos anys. El 2020, les parts van treballar per estudiar una ampliació de la botiga que s'ajustés al nou format de negoci impulsat en punts, sense anar més lluny, com Castellar. Aleshores, però, diverses veus del teixit veïnal es van pronunciar en contra de l'actuació.
Segons explica el representant de l'associació badienca, es va elaborar un projecte per a renovar l'indret. El plantejament, recorda, contemplava traslladar el local uns metres i transformar la zona actual, que hauria de comptar amb una plaça i nou espai residencial. Després de dues assemblees per explicar la proposta, es va iniciar una recollida de firmes en rebuig a un moviment que va acabar descartant-se.
Ara, l'alcalde admet que, fins que obri el nou supermercat, "ens haurem d'adaptar a una nova realitat de la mà del nostre comerç local, el Mercat Municipal i dels supermercats pròxims". Una de les voluntats és precisament potenciar l'equipament del carrer de la Manxa. A l'espera de novetats, els residents s'adapten pacients abans de poder recuperar l'activitat habitual.