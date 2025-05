L'Ajuntament i Mercadona estudien alternatives pel tancament del supermercat de Badia

Badia perdrà aquest estiu un dels seus supermercats. Mercadona ha pres la decisió de tancar l'establiment que té a l'avinguda de la Costa Brava. Per les seves característiques, la cadena assegura que no respon als estàndards necessaris requerits actualment per a atendre els seus clients i no és possible adaptar la instal·lació al model de botiga eficient que s'està implantant en els seus supermercats.

Així ho ha comunicat a l'Ajuntament badienc, amb qui s'ha reunit per, de manera coordinada, arribar a la millor solució per a totes les parts. Tant l'empresa de distribució alimentària com el consistori han indicat que, en aquests moments, treballen conjuntament per buscar un operador alternatiu que presti servei a partir de finals d'agost, que és la data prevista de tancament.

Els treballadors de la botiga tenen assegurada la seva continuïtat a Mercadona i se'ls reubicarà en altres supermercats propers. La companyia també mantindrà la seva col·laboració amb la parròquia Mare de Déu de la Mercè a la qual dona diàriament aliments frescos per a atendre les persones més vulnerables del municipi vallesà.