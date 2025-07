Els cinc reptes de Badia, un any després del relleu a l'alcaldia

Badia del Vallès va viure fa un any un relleu a l'alcaldia que, per a molts, va ser inesperat. Després de quinze anys al capdavant de l'Ajuntament, Eva Menor feia el salt a la Generalitat com a nova consellera d'Igualtat i Feminisme en el Govern de Salvador Illa. Un fet que obria un nou període al consistori amb l'arribada de Josep Martínez Valencia.

365 dies després del canvi, Badia es troba en un moment frenètic, amb diferents fronts oberts que es concentren en un any assenyalat en vermell. La celebració dels cinquanta anys del naixement del polígon d'habitatges ha omplert l'agenda d'activitats durant aquest 2025, amb la visita dels Reis el 23 de juny passat com un dels punts àlgids de la commemoració.

La residència pública

"La residència pública serà un dels temes que estarà en boca de tots en els pròxims mesos. Fins i tot més que l'amiant", manifestava un veí fa poques setmanes en conversa amb el Diari. En la mateixa línia es pronuncien des del Grupo Pro-Geriátrico de Badia. "És una reivindicació històrica, hi ha documents de fa vint anys on ja es reclamava l'equipament. I la ciutadania ha envellit", expressa la portaveu Elisabeth García. Fa un mes, una delegació de l'Ajuntament, encapçalada per l'alcalde, es va reunir amb el secretari general del Departament de Drets Socials, Raúl Moreno, per treballar conjuntament i explorar les possibilitats de tirar endavant una residència de la gent gran al municipi vallesà. El consisistori ofereix a la Generalitat dues parcel·les per ubicar l'equipament: el del col·legi Antonio Machado i el que quedarà disponible al voltant de l'actual ubicació de la Fundació Tallers. De moment, sense resposta oficial. Serà una qüestió calenta.

Una de les possibles ubicacions de la residència pública de Badia

Juanma Peláez

La retirada de l'amiant

El 2025 ha de ser l'any de l'inici dels treballs per retirar l'amiant. De fet, les reunions amb les 127 comunitats de veïns s'estan duent a terme en les últimes setmanes per explicar com serà l'actuació. Encara n'hi ha diverses pendents a l'agenda. De moment, no hi ha calendari per a arrencar les tasques. L'Ajuntament confia que sigui abans de tancar l'any, un cop es puguin adjudicar les obres. Entre els veïns hi ha algun dubte més. "Ho veiem difícil perquè és un procés que ja ha patit alguns entrebancs i és força complex", admet Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns. L'objectiu: esdevenir la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Mentrestant, el veïnat espera entre l'esperança i el neguit perquè es concretin les dates.

Edificis amb amiant a Badia

Juanma Peláez

Desprotecció del parc d'habitatges

Badia va néixer a finals del franquisme com un gran barri d’habitatges pensat per canalitzar l'arribada de migrants. El parc públic promogut aleshores va atraure nouvinguts d'altres punts de la península Ibèrica com Andalusia o Extremadura. Enguany, la fi de la protecció oficial afecta més de 5.000 habitatges, que podran ser venuts o llogats lliurement al mercat. Des del Govern local ho veuen com una oportunitat. "Volem ser un barri residencial per als estudiants de la UAB", proclamava Martínez en una entrevista al Diari després del seu nomenament. La proximitat amb la universitat i la connexió amb altres indrets d'interès, esperen, han d'impulsar la transformació de Badia.

Trencar l'estigma

Precisament lligat al tercer punt, un dels reptes que repeteix l'alcalde en cada aparició pública és la voluntat de lluitar contra l'estigma que persegueix Badia. En part, per un plantejament inicial que la dibuixava com una ciutat dormitori, sense un fort comerç local ni altres elements que fomentin la cohesió social. En la visita de Felip VI i Letícia, Martínez va reiterar que l'acte servia justament per posar en el mapa el municipi i, alhora, trencava certs estereotips que l'acompanyen. Una visió que també s'ha volgut combatre durant una Festa Major reivindicativa i orgullosa del talent local.

El transport i la connexió

Malgrat les millores en les freqüències dels autobusos que passen per Badia i el seu entorn, com l'A1 i l'A2, els usuaris volen més expedicions. Molts vehicles amb sortida des de Sabadell arriben al municipi ja molt carregats de passatgers, un fet que complica l'experiència dels badiencs. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va reforçar amb dotze noves expedicions de dilluns a divendres feiners en hora punta el servei de bus A2 fins a Barcelona el març passat. L'Executiu local, però, manté aquesta carpeta com una de les prioritats durant els contactes amb la Generalitat.