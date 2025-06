Bany de masses dels reis d'Espanya en la seva visita a Badia

Els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, han vistat dilluns Badia del Vallès en el marc de la commemoració dels cinquanta anys del polígon d'habitatges de la localitat. Els monarques, acompanyats del president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa i altres autoritats, han estat rebuts per l'alcalde Josep Martínez Valencia, que ha expressat el seu agraïment i la satisfacció per la trobada. "Som un lloc d'acollida. Un exemple de tota aquella gent que va venir a buscar una vida millor. I ho van aconseguir. Som exemple de l'ascensor social i volem reconèixer les institucions públiques i la gent que ho han fet possible", ha reivindicat sobre les motivacions de la cita.

La visita dels reis d`Espanya a Badia

David Chao

Ses Majestats han viscut un autèntic bany de masses des de la seva arribada a les cinc de la tarda, parlant amb alguns dels milers de veïns que han sortit al carrer per a rebre'ls. Durant el recorregut, han visitat l'Ajuntament, han sentit les proclames de les famílies -entre les quals, la lluita per la residència pública- i han conegut les reivindicacions del teixit associatiu del municipi a través d'un encontre amb membres del servei ocupacional de Badia. "Estem molt orgullosos que hagin vingut aquí, cinquanta anys després que ho fessin el rei emèrit i Sofia en la inauguració del parc d'habitatges", remarcaven els veïns que formaven el llarg passadís sota una intensa calor. Molts han estat saludats pels monarques, rebuts entre proclames i crits lloant la seva presència. La localitat ha quedat paralitzada per la visita, amb un ampli desplegament de seguretat i la presència de polítics de diferents àmbits, com diversos alcaldes vallesans, inclosa Marta Farrés.

La visita dels reis d`Espanya a Badia

David Chao

Els càrrecs públics han saludat els reis a peu del mural estrenat per a l'ocasió i realitzat de manera participativa per la ciutadania per celebrar el mig segle de vida de Badia. Allà ha quedat la firma de les màximes autoritats de la corona espanyola, en un acte gravat en el llibre d'història de la ciutat. Des del consistori reivindiquen que l'element no és només una mostra artística, sinó una obra emocional, simbòlica i col·lectiva que representa passat, present i futur del municipi. El disseny recull els elements que van marcar els inicis i representa els orígens de la població, un indret que va començar a aixecar-se precisament l'any de la mort del dictador Franco i que avui viu un dels períodes més rellevants socialment.

La visita dels reis d`Espanya a Badia

David Chao

Tal com ha expressat l'alcalde, amb el 50è aniversari es busca precisament retre homenatge a les persones que van lluitar per a aconseguir el present que avui té la ciutat. La força d'aquestes persones inspira a les generacions que han vingut després. "Va haver-hi i hi ha institucions democràtiques que van apostar i aposten pel progrés de Badia i de la seva gent". Un fet que ha despertat la voluntat de convidar els reis aquest 2025.

La visita dels reis d`Espanya a Badia

David Chao

Durant el matí, els monarques han visitat també l'Abadia de Montserrat en el seu Mil·lenari. La celebració ha estat marcada per un clima de tensió prèvia entre els manifestants de l'Assemblea (ANC) i els Mossos a la sortida del cremallera. L'entitat havia convocat una concentració a l'indret, així com a l'estació de tren de Barberà, per protestar contra la presència del rei d'Espanya, Felip VI. Després, han passat per Terrassa, on han dinat abans de l'última parada a Catalunya.

La visita dels reis d`Espanya a Badia

David Chao

A Badia, entitats com Grupo Pro-Geriátrico han aprofitat la cita per expressar amb proclames i pancartes la seva històrica demanda de la residència pública, però l'ambient era de suport unànime. Després de la jornada multitudinària, l'agenda del municipi manté exposicions, documentals i fins i tot l'estrena de la cançó “Som d’aquí”, obra de l'artista local Esther Hernández, perquè l'any de la commemoració quedi en el record de tots els badiencs.