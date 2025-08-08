El talent que pren i dona forma als carrers de Sabadell

Sabadell és l’escenari de trobades que ens recorden que socialitzar i reunir-se al carrer sota qualsevol pretext encara és possible. En aquest cas, l’excusa és la passió pel dibuix i l’arquitectura. Una devoció que comparteix un grup d’Urban Sketchers que ja han començat a escalfar el canell per omplir les pàgines en blanc de les seves llibretes.
Com cada mes d’agost des de fa temps, la iniciativa Drink & Draw aplega els millors dibuixants de la ciutat. La primera cita va tenir lloc precisament dijous a la tarda, amb al voltant d’una desena d’integrants. Des de les sis, el grup es va reunir a la Gran Via, a l’altura del carrer de Quevedo. Una escena que sempre genera expectació entre els veïns que ho observen amb curiositat. “Estem oberts a tothom, que qui vulgui pugui conèixer-nos i saber què fem”, explica Antoni Barreda, membre de la colla.
Santiago Casulleras, protagonista
La primera entrega va posar els amants del dibuix al davant de l’Artèxtil. Era l’estrena de la setena edició del format estiuenc, que els portarà durant aquest mes a plasmar en el paper obres com l’Església de Sant Oleguer i les cases del Garcia; la Casa Guasch, obra noucentista convertida en seu del Centre Metal·lúrgic; o les Cases d’en Comadran, una obra eclèctica inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Enguany, han posat la lupa en l’arquitecte barceloní Santiago Casulleras. “Malauradament, gairebé mai es parla d’ell. I que té edificis ben macos i importants a la nostra ciutat”, destaca el mateix Barreda. Una altra de les seves obres emblemàtiques a la ciutat és la Casa Tamburini, al carrer de la Indústria cantonada amb carrer de Sant Llorenç.
L’objectiu no és només reivindicar el valor patrimonial i paisatgístic de Sabadell. En el fons, es tracta de passar una bona estona i deixar fluir impressions, sensacions i pensaments. Barreda explica que la intenció és compartir les creacions amb entitats i associacions que donen vida als espais dibuixats, com el mateix Centre Metal·lúrgic. Més endavant, la porta està oberta a organitzar altres encontres o visites per mostrar el resultat del procés artístic.
On es poden veure?
La pròxima cita serà el dijous vinent al passeig de Sant Oleguer. Allà, els integrants del grup sabadellenc exhibiran les seves habilitats per reproduir cada racó. Tocarà obrir bé els ulls per no perdre’s cap detall.
La ciutat no s’atura durant el mes d’agost i els Urban Sketchers en són la millor demostració. Una prova de talent que aprofita la tranquil·litat de les vacances per rescatar noms i llocs emblemàtics que expliquen el passat, el present i el futur del nostre espai públic.