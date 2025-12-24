ARA A PORTADA

Cultura i oci

Quatre espectacles del 2026 a Sabadell exhaureixen entrades

La nova temporada cultural als teatres municipals arrenca de la millor manera

  • Escena de ‘Gegant’, que ha exhaurit entrades a Sabadell -
Publicat el 24 de desembre de 2025 a les 17:52

L’arrencada de la venda d’entrades per a la nova temporada cultural als teatres municipals ha estat un èxit. Hi ha tres espectacles que han exhaurit localitats que tenen un tret en comú: tenen segell sabadellenc. El primer és Gegant, el 18 de gener Teatre Principal, amb Josep Maria Pou en el paper de Robert Dahl i amb el sabadellenc Jep Barceló. Tampoc no queden entrades per a les quatre funcions –31 de gener i 1 de febrer– de l’espectacle per a públic familiar Univers, de la companyia sabadellenca Engruna Teatre. I, encara que sigui el 22 març, s’han exhaurit localitats per La corona d’espines, una obra de Josep Maria de Sagarra, amb Àngels Gonyalons i el sabadellenc Jan Daunis Casablancas. 

Des de fa setmanes, també es van esgotar entrades per al conceri de Marco Mezquida al Saló del Teatre Principal, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell, el dimecres 14 de gener. 

La cultura arrencarà fort a Sabadell el 2026. Hi ha propostes molt interessants com El Trencanous, interpretat pel Ballet de Barcelona. El febrer arribaran dues funcions més de Push (Empeny!), l’òpera comunitària de Howard Moody de la Fundació Òpera a Catalunya amb diverses corals de la ciutat. 

Notícies recomenades