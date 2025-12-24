El Caneloni Fest sacsejarà Sant Esteve a la Sala VaDeMúsica

El dia de Sant Esteve tornarà a tenir banda sonora pròpia a Sabadell amb una de les cites del calendari musical alternatiu de la ciutat. El 26 de desembre la Sala VadeMúsica acollirà a partir de les 20 h el Caneloni Fest 2025 – Recepta millorada, una proposta que combina música contundent, esperit comunitari i ganes de sacsejar les digestions nadalenques amb guitarres, soroll i emoció. L’esdeveniment està organitzat pel Col·lectiu Cultural La Llançadora, que un any més aposta per un cartell amb retorns esperats, projectes consolidats i noves veus.
Tiger Menja Zebra
Després de gairebé deu anys sense trepitjar Sabadell, el grup d’electrònica experimental i rock industrial torna a la ciutat després d’haver-hi deixat una empremta imborrable. Amb el seu nou projecte, Admirables (2024), la banda reafirma el seu llenguatge radical i emocional, combinant produccions potents a 130 bpm, poesia crua i col"laboracions amb artistes com Michel Cloup, Miguel Noguera i La Estrella de David. Un directe catàrtic i imprevisible, fidel al seu esperit transgressor.
La Hiel
Projecte nascut per explorar nous paisatges sonors, a mig camí entre el rock alternatiu dels noranta i el shoegaze. La banda presentarà material del seu imminent debut, Bloom, que veurà la llum a l’abril del 2025. Amb guitarres denses, atmosferes envoltants i una càrrega emocional enorme, La Hiel ofereixen un viatge intens i sorollós que promet no deixar ningú indiferent.
Caresmar
El quintet sabadellenc aportarà la seva inconfusible barreja de post-hardcore i emo en català, amb lletres sinceres i una descàrrega d’energia que només es pot entendre en viu. El seu directe és una invitació a cridar, suar i sentir, amb una proximitat i una intensitat que els ha convertit en una aposta segura dins l’escena local.
Surroca
Després d’un primer treball que ja va captivar el públic, Surroca arriba al Caneloni Fest amb el seu nou disc, L’Enterro, publicat aquest octubre. Cançons plenes de força, sensibilitat i denúncia, amb tocs de midwest emo i una presència escènica que promet emocionar i remoure.
Bestiari
Amb un so encara difícil de classificar —entre el hardcore, el metall, el post tot i el post res, Bestiari presenten un repertori intens i contundent. Tot i estar acabant de gravar el seu primer treball, la banda ja destaca per riffs potents, tempos trencats i una energia crua que no deixarà ningú fred.
Les entrades tenen un preu de 13 euros anticipada i 15 euros a taquilla, i es poden adquirir a través d’Entradium. El Caneloni Fest es reafirma així com una cita imprescindible per tancar les festes amb música, suor i una bona dosi de soroll.