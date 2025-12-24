Les festes al Teatre Sant Vicenç són amb accent napolità

El Teatre Sant Vicenç celebrarà unes festes nadalenques amb accent napolità. El centre creualtenc representarà del 25 de desembre al 25 de gener la comèdia dramàtica Nadal a cals Cupiello. Ambientada en la ciutat del sud d’Itàlia als anys 30, l’obra original d’Eduardo de Filippo estarà dirigida per Jordi Brunet. Amb tendresa i ironia, ens posarà a davant de les misèries d’una família humil durant les festes.
Mentre Luca Cupiello s’obsesisona a construir un pessebre com a símbol de la pau immòbil que voldria estendre al seu voltant, els conflictes no paren d’aflorar a la família. Les discussions amb el Tommasino no cesen i la seva filla Ninuccia intenta escapolir-se del seu matrimoni infeliç amb una aventura. El somni de pau es veurà esquinçat per un final tràgic i commovedor . L’obra ens parla de famílies imperfectes, d’amor i de la
fragilitat que ens uneix.
Aquest muntatge del Teatre Sant Vicenç incorpora entre escenes l’actuació en directe d’una cantant i un músic, que interpreten cançons napolitanes de l’època. “Aquest fil musical aporta autenticitat, calidesa i un viatge sonor que acompanya el públic al cor del Nàpols més tradicional”, expliquen des del Teatre Sant Vicenç.
D’altra banda, l’escenografia parteix d’una estructura senzilla, però que es veu enriquida per una posada en escena molt acurada per recrear una autèntica llar napolitana dels anys 30. A més, els actors interpreten els personatges amb una dicció i una musicalitat deliberadament exagerades, inspirades en la parla napolitana de l’època, aportant ritme, color i autenticitat a cada escena. L’estrena serà el 25 de desembre, a les 21.30h, amb entrades a 14 euros.