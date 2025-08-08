El barre -o barré- és una disciplina de fitness que combina elements de ballet, pilates i ioga. Segurament, molts no n'han sentit a parlar i d'altres saben perfectament de què tracta. En qualsevol cas, és un mètode d'activitat física que està en creixement i que a Sabadell, des de fa poc més d'un any, triomfa. L'encarregada de portar aquesta disciplina a la ciutat és la jove Roser Prat, que es va "tirar la piscina" i ara s'ha convertit en la pionera en tot el Vallès amb l'Espai Barré, situat al carrer d'En Font, al barri del Centre. "Vam començar el juny de l'any passat. Jo he fet ballet tota la meva vida i veia que hi havia una necessitat de centres d'exercici físic més enfocat a la dona. Hi ha gimnasos, però no una proposta per fer un exercici físic més dinàmic i lúdic, una mica ballat i combinat amb el pilates", afirma.
La sabadellenca va descobrir el barre a Barcelona, on ja era una moda força estesa. No obstant això, a Sabadell i a la comarca ningú oferia el servei. "Vaig fer una classe de prova i van venir quaranta persones. Abans d'obrir Espai Barré ja tenia la idea de fer alguna cosa relacionada amb l'exercici, però no ho havia començat perquè no trobava una disciplina com a tal i quan ho vaig descobrir el barre vaig veure que encaixava perfectament amb la idea que tenia". Un any i dos mesos després, amb mudança inclosa en un local de 200 m² el passat mes de maig, gairebé 600 persones han assistit a alguna sessió, i més de 300 són clientes habituals.
"El primer dia havia preparat una mica d'enquesta per saber les opinions de la gent. La classe era gratuïta, que sempre és més fàcil que la gent s'animi a provar, però la part difícil és que després es quedin. Va ser molt positiva la reacció. Hi havia persones que ja em van passar els seus horaris, fins i tot. Són classes tan dinàmiques i entretingudes que t'acaba enganxant perquè és una manera de fer esport i exercici d'una manera molt diferent", recorda. En l'actualitat, es donen una trentena de classes setmanals al centre.
Un dels motius que fa que el barre triomfi en la societat és que 'no discrimina', és per a tothom. En una mateixa sessió poden coincidir persones de 18, 30 o 60 anys, en una gran forma física o amb més problemes, fins i tot dones embarassades... "És una de les parts més maques, que hi ha gent de totes les edats. La mitjana segurament està en els 30-35 anys, però dins una classe coincideixen moltes generacions. Ara, per exemple, hi ha una dona de 67 anys, o una mare amb la seva filla... hi ha diferents condicions i diferents nivells, però tots coincidim en el mateix espai i fem les mateixes seqüències, cadascú al seu ritme i la seva dificultat. És també una part de repte, de veure que potser tens al costat una persona molt més en forma o més jove i, al final de la classe, veus que has fet el mateix que ella", assegura Prat.
Aquest èxit va arribar gairebé de casualitat. Després de la classe de pràctica i veure que podia tenir un futur, la Roser ho va apostar tot a l'Espai Barré. Vist amb perspectiva, una aposta encertada. "Jo treballava donant classes de dansa i estudiava educació. Vaig entrar en una escola i, quan portava dos o tres mesos, vaig veure que no era el que volia, però tampoc volia tornar a la dansa. Vaig veure que era el moment d'arriscar-se i, de moment, ha sortit molt bé, però no era gens premeditat". Sense esperit emprenedor, però amb una visió empresarial de luxe, ara, el repte de la sabadellenca, que va complir fa poc els 26 anys, és consolidar el projecte, sense renunciar a continuar creixent. "Durant aquest any he fet un aprenentatge molt gran, també per com ha anat de ràpid tot plegat. Ara, hem de fer que les clientes vulguin continuar i, a la vegada, incorporar novetats. Sempre tinc idees noves i també és maco que puguem continuar evolucionant".