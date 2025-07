Tres detinguts per empadronar persones de forma fraudulenta

Entre els mesos de gener i febrer de 2025, la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Barberà del Vallès va rebre diferents denúncies per part de ciutadans residents a Badia on informaven que, segons constava al registre del padró oficial del municipi, en els seus habitatges hi havia empadronades persones que no coneixien i amb les que no tenien cap mena de relació. Aquesta situació es va repetir com a mínim a cinc habitatges del municipi, fet que va fer sospitar sobre una possible activitat il·legal organitzada que buscava beneficis amb l'empadronament irregular de persones.

A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Cerdanyola del Vallès es va fer càrrec de la investigació, la qual va culminar amb la detenció de tres persones acusades, entre d'altres delictes, de falsificació documental, usurpació d'identitat, estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers.

Aquestes persones formaven part d'una organització criminal dedicada a la gestió de l'empadronament de persones de forma fraudulenta a canvi de diners, utilitzant documentació falsa com ara contractes de lloguer, nòmines i contractes de treball falsificats. També es va poder constatar que aquesta activitat il·legal no es limitava al municipi de Badia del Vallès, ja que també es van veure afectats altres municipis com Mollet, Hospitalet o Barcelona, i per això ha quedat constatada l'habitualitat delictiva dels implicats.