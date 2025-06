Franctiradors, crits de "viva el rey" i Felip VI parlant en català: així va ser la desfilada reial a Badia en plena revetlla

La visita dels Reis a Badia en el marc dels cinquanta anys de la localitat vallesana va suposar un autèntic bany de masses per a Felip VI i Letícia. Un ampli desplegament de mitjans i seguretat va marcar una jornada que quedarà gravada al municipi com ho va fer fa mig segle, tal com recordaven els més veterans del lloc. L'acte es va desenvolupar en un clima càlid de benvinguda que contrastava amb algunes protestes, especialment durant el matí a Montserrat -sobretot convocades per l'ANC-, apaivagades pels cossos policials.

Puntuals, els monarques van arribar despertant els crits dels presents. L'escena era més pròpia d'un final d'etapa del Tour de França, amb tanques per marcar la zona de pas del vehicle oficial de la Casa Reial. La sortida de Felip VI i Letícia a les portes de l'Ajuntament va fer esclatar les proclames sota una intensa calor. Les primeres aclamacions anaven acompanyades d'alguns comentaris que, segons membres habituals del seguici, es repeteixen en aquesta mena de visites. "Ets més guapo en persona!", cridava una dona entregada a la causa.

David Chao

El recorregut, en plena tarda a les portes de Sant Joan i amb alguns petards ja esclatant, va deixar desenes de situacions curioses. Com la conversa del rei adreçant-se a alguns veïns en català, justificant la seva celeritat. "S'ha d'arribar a menjar la coca", va arribar a dir a un grup. Mentrestant, Letícia pal·liava els efectes de la xafogor amb un ventall dissenyat pels cinquanta anys de Badia. Tot plegat, vigilat des de les altures per diferents franctiradors. "Sempre que hi ha un acte així, hi ha aquest desplegament. No és res estrany", confessava un dels responsables de protocol.

Personal a les teulades per vigilar durant la visita dels reis

Una de les anècdotes que va marcar la tarda va ser la història de la Isabel Moral. L'anciana va ser la sensació de la tarda, entrevistada pels diferents mitjans acreditats per a l'ocasió. Molts, vinguts de Madrid i altres punts de la geografia espanyola. L'emocionat testimoni de la veïna va causar furor. "He parlat amb l'alcalde per poder fer entrega d'aquests retalls al rei. És el que més il·lusió em faria, fins i tot m'ha fet perdre la son els últims dies", confessava la dona sobre el document, amb imatges de les princeses de petites publicades fa anys en un diari generalista.

Dit i fet, en arribar a les portes del consistori, on s'esperava asseguda en un caminador, la dona va ser atesa pels reis, que la van saludar i van rebre el full plastificat, fent brollar les llàgrimes de la dona. Al seu costat, l'Enrique Budia l'acompanyava. "És veïna meva i ho estava esperant amb candeletes. Jo tinc 54 anys i també recordo la visita del rei emèrit i Sofia fa 50 anys. És molt especial per a nosaltres", admetia.

La Isabel, protagonsita de la visita dels reis a Badia

Els reis van fer diferents parades en un itinerari que va passar per punts com l'equipament Pere Claver, amb membres amb discapacitat del Servei Ocupacional esperant per parlar amb Ses Majestats. Segur que tampoc no els va passar desapercebut un enorme llençol que, exercint de pancarta, reclamava la construcció de la residència pública a Badia.

Entre parada i parada, el grup recollia en primera persona l'afecte dels congregats amb passamans per la cua dels centenars de famílies aplegades per a l'ocasió. "Això no passa cada dia", confessava una mare que hi havia portat també els fills. Segons fonts oficials, al voltant de 2.000 persones van sortir als carrers per a rebre la comitiva reial, acompanyada en tot moment pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Badia, Josep Martínez Valencia, que va fer d'amfitrió inseparable.

La visita va durar més de dues hores. Els reis van constatar de prop l'estima de Badia, que va lloar la seva presència al municipi. "Visca el rei", es responien uns i altres com si fos un partit de tenis a base de crits. Els helicòpters que sobrevolaven la zona silenciaven per moments la cridòria. El contrast entre els veïns -molts amb banderes i paraigües per refugiar-se del sol- i la delegació, majoritàriament formada per personal vestit amb americana i corbata, era evident.

En l'última parada, en el ja inaugurat mural participatiu, esperaven els alcaldes vallesans -entre els quals, Marta Farrés, amb un 'look' més informal- i altres autoritats i càrrecs públics que van poder saludar Felip VI i Letícia. Va ser el punt final d'una commemoració que l'alcalde badienc desitja que servís per trencar certs estereotips de la localitat vallesana alhora que situava la ciutat en el mapa.