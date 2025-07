Punt final a la primera fase de retirada de l'amiant de Badia

L’alcalde de Badia, Josep Martínez Valencia, els serveis tècnics de l’Ajuntament i l’empresa ACM 2020 han finalitzat aquest juliol la ronda de 127 reunions amb les comunitats de propietaris que integren la primera fase del procés de retirada d’amiant i que havien començat el 14 de maig. L’alcalde ha valorat molt positivament “la participació dels veïns i les veïnes en totes aquestes reunions que són un exercici de transparència per informar sobre les actuacions específiques que cal fer a cada comunitat per retirar l’amiant”.

A les reunions, que s’han convocat en coordinació amb els administradors de finques de Badia, s’han explicat els detalls de com es farà la retirada de l’amiant a cada edifici, tenint en compte les característiques detectades a les visites prèvies que es van fer per a la redacció dels projectes de retirada de l’amiant. També s’ha donat resposta als dubtes que han plantejat els veïns i les veïnes.

La retirada de l’amiant dels edificis de Badia començarà per aquests 127 edificis que conformen la fase 1, els projectes de la qual es van aprovar inicialment en el ple municipal del mes d’abril i van ser aprovats definitivament en el ple municipal del mes de juny. El següent pas és dur a terme la licitació per seleccionar l’empresa o empreses que retiraran l’amiant d’aquests edificis, que es preveu començar aquest any.

La retirada de l’amiant es finança mitjançant la subvenció que l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’Ajuntament, després de conèixer tota la feina pionera que s’havia fet a la ciutat per identificar els elements d’amiant dels edificis i el seu estat de degradació en el Mapa de l’Amiant, el primer estudi d’aquestes característiques fet al nostre país, i que va ser sufragat a parts iguals per l’Associació de Veïns i l’Ajuntament.