La construcció d'habitatges cau un 13% el primer semestre de 2025

La construcció d'habitatges nous es va reduir un 13,2% el primer semestre d'aquest any comparat amb l'anterior segons les dades publicades aquest mes de juliol pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Concretament, es van registrar 341 habitatges nous respecte als 393 que es van acabar el mateix període de l'any anterior. El descens va en consonància amb les xifres d'escala catalana (-22%) i són inferiors a la ciutat de Barcelona, on la caiguda és del 34,6%.

Tot i això, el delegat del COAC al Vallès, Fermín Aparicio, assenyala que el descens "no és significatiu sobretot comparat amb Catalunya. No és un descens fins que acabem l'any, perquè potser el mes que ve acaben 40 habitatges i les xifres pugen. No tinc la percepció que Sabadell hagi afluixat". També es té en compte que l'any 2024 va presentar un augment significatiu del nombre d'habitatges nous respecte al 2023 del 25,3%, passant de 591 a 741 habitatges nous.

El nombre de projectes visats es va reduir un 25,3% de gener a juny d'enguany, amb 62 projectes en total, dada que inclou obra nova, reforma i rehabilitació d'habitatges o oficines. La superfície visada va caure a la meitat (-52,7%), amb 55.065 metres quadrats en total.

Aparicio subratlla que abans de l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008-2012 el nombre d'habitatges construïts anualment era tant alt que va generar un excés d'immobles que va permetre que durant els anys següents no es notés que es reduís el ritme constructiu. Però durant els anys posteriors a la bombolla, sumats a la manca de recuperació del sector, amb menys empreses, "ha provocat que hem passat molts anys construint per sota el que demandava el mercat i ara ens hem quedat molt per sota del que necessitem". "Hi ha menys constructores i menys mà d'obra, i les que hi ha van col·lapsades, per fer qualsevol cosa hi ha molta demora" afegeix l'arquitecte.

Per tal de millorar la situació i incrementar el parc immobiliari per donar resposta a la necessitat d'habitatge i a les demandes de reducció de preus, des del COAC aposten per tres vies: facilitar l'obtenció de sòl (actualment requereix un procediment administratiu molt llarg); simplificar la normativa i reduir la burocràcia i el tems per obtenir les llicències d'obres; i donar més marge per accedir a crèdit bancari.