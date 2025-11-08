L'Astralpool CN Sabadell imposa la seva llei al derbi vallesà (13–9)

Després del patit triomf per penals a Catània, l'Astralpool CN Sabadell ha rebut aquest dissabte 8 de novembre al CN Terrassa en la segona fase de grups de la Champions i el primer partit europeu de la temporada a 'La Bombonera' de Can Llong. El derbi vallesà ha estat, com s'esperava, un partit d'alt voltatge marcat per la seva intensitat. Tot i que el CN Terrassa en cap moment ha superat a les de Palma, el partit ha estat igualat i les rivals mai han donat el parit per perdut.
El conjunt de David Palma ha sortit amb les idees molt clares. En pocs minuts, les locals ja dominaven amb autoritat gràcies als gols de Daniela Moreno i Isabel Piralkova, culminant dues accions col·lectives molt ben trenades. El domini s'ha confirmat amb un gol d’una de les sensacions de la tarda, la jove Ona Jurado, de només setze anys, que va sorprendre la portera terrassenca amb un llançament creuat. El Terrassa, però, no es va descompondre. En la seva millor acció del primer quart, Paula Prats va trobar el camí del gol i va retallar distàncies. Prats ha estat la jugadora clau de les terrasenques donant força al seu equip en els moments de major importància. Poc després, l’exjugadora del Club Irene Casado ha fet el 3 a 2 aprofitant una acció ràpida. En el tram final del quart, una contra ràpida amb una passada llarga de Williams i resolta per Simone van de Kraats ha tornat a donar aire a les locals (4-2).
El segon període ha estat molt més igualat i intens, amb més interrupcions i errades fruit de la pressió. El Terrassa ha sabut aprofitar el seu moment i, amb un altre gol de Paula Prats després de pèrdua de les sabadellenques, ha fet el 4-3. Les de Xavi Pérez han continuat insistint i, després d’una bona rotació ofensiva, Martina Fernández ha empatat el partit per primer cop. Tot i això, el Sabadell no s’ha descompost i ha tornat a avançar-se gràcies a una potent canonada de Paula Crespi, que ha posat el 5-4 amb què s’ha arribat al descans.
A la represa, el Sabadell ha recuperat sensacions. Williams, molt segura sota pals, ha mantingut l’equip sòlid i ha servit una assistència llarguíssima perquè Irene González fes el 6-4, similar a la de 4 a 2 per van de Kraats. Athina Giannopoulou ha ampliat la renda amb un gran xut exterior i les locals han tornat a dominar el ritme del partit. Tot i això, el Terrassa no ha abaixat els braços i Paula Prats, en estat de gràcia, ha completat el seu hat-trick per fer el 7-5. El partit ha entrat en un intercanvi de cops constant. Ona Jurado ha tornat a aparèixer amb una altra acció poderosa (8-5), i Van de Kraats ha marcat el 9-6 a la contra. En el tram final del quart, Szegedi ha signat el 9-7 i ha mantingut viu el conjunt terrassenc.
L’últim quart ha començat amb un ensurt per al Sabadell. Pili Peña ha culminat una gran jugada col·lectiva i ha fet el 9-8, deixant el partit obert. Però la reacció local ha estat immediata: Natasa Rybanska ha marcat el desè gol. A partir d’aquí, les de Palma han tornat a controlar el tempo i han mostrat ofici. Irene González ha aprofitat una distracció rival per robar la pilota i superar Paula Nieto amb una vaselina que ha aixecat la graderia (11-8). Casado ha tornat a reduir diferències per al Terrassa (11-9), però Rybanska, clau en aquests moments d'indecisió, ha sentenciat el partit amb el 12-9. En la darrera acció, amb la portera visitant fora de posició, Isabel Williams ha completat la seva actuació amb un gol des de la seva pròpia porteria que ha posat el 13-9 definitiu.
Les sabadellenques han tornat a demostrar la seva jerarquia europea, marcada per la seva capacitat per jugar com a equip i alguns moments de talent individual. Rybanska i González han estat decisives durant el tram final, i Williams, sota pals, ha ofert seguretat amb una actuació monumental. Cal destacar també el joc de la jove Ona Jurado, amb un doblet i personalitat de veterana durant tot el partit. Hem pogut parlar amb la jove crack, "les sensacions són molt bones, hem fet un gran treball i amb intensitat, estem contentes", recalca Jurado. Sobre el nou equip de Palma comenta: "L'equip ha canviat molt, però ens entenem totes molt bé i aquest canvi a més a més m'ha permès a mi fer un salt com a jugadora". "Personalment, jo haig de tirar endavant i continuar treballant, un dia em sortirà i un altre no", conclou en relació amb la seva capacitat per fer front aquests partits de gran nivell amb només setze anys.