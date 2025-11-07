FOTOS | El Circ Raluy Històric arriba de nou a Sabadell

ARA A PORTADA

El Circ Raluy Històric arriba de nou a Sabadell

Com és habitual, l'esplanada de l'avinguda de Francesc Macià és l'emplaçament de l'espectacle

07 de novembre de 2025
Actualitzat el 07 de novembre de 2025 a les 20:44

Des del dia 7 al 30 de novembre a l'esplanada de l'avinguda Francesc Macià, el Circ Raluy Històric representarà el seu renovat espectacle anomenat Terra, estrenat aquest estiu a Platja d'Aro. Els promotors de l'espectacle tenen la tradició de renovar els seus espectacles cada dos anys, i enguany tocava fer-ho. El tema de la nova proposta és actual perquè a través dels seus números circenses es transmeten missatges ecològics amb poesia i incorporant la natura: la terra, l'aire, l'aigua i el foc. El codirector del Circ Raluy Històric, William Giribaldi, destaca que "novembre no és de les millors dates, la proximitat de les festes de Nadal i les consegüents despeses allunyen al públic, però Sabadell sempre respon bé i tenim molt bona acollida". 

Giribaldi és, juntament amb la seva esposa Rosa Raluy, el cofundador de la companyia Circ Raluy Històric, creada l'any 1960 a Barcelona. El codirector del circ remarca satisfet que "Sabadell, per mi, és un lloc especial, porto al circ 31 anys i molts d'ells venint aquí". I reconeix que "la ciutat vallesana és un dels dos destins fixos que no canviem: el Moll de la Fusta a Barcelona i Sabadell". La companyia mou habitualment una trentena persones i una fila de vehicles i carruatges de 280 metres de llarg. Com és habitual es traslladen amb vehicles històrics i carruatges de principis de segle XX; l'última incorporació ha sigut un camió de bombers Mercedes-Benz de 1951. Tot i que tenen una gran col·lecció de vehicles, no els traslladen tots a cada desplaçament. 

