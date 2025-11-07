ARA A PORTADA
Debat obert davant de la possible pujada del preu dels dècims i del premi de la loteria Jan Cañadell Puigmartí
"He patit molt després de revelar els abusos perquè durant els primers anys era com parlar amb parets" Marc Béjar Permanyer
Les persones sense llar que viuen a la glorieta del Taulí han d’abandonar l’espai: “No volem marxar” Marta Ordóñez
Una unitat del Taulí de Sabadell, primera de Catalunya a rebre medalla a l'excel·lència en la seva àrea: "Hi haurà més autoexigència" Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | El Circ Raluy Històric arriba de nou a Sabadell
Com és habitual, l'esplanada de l'avinguda de Francesc Macià és l'emplaçament de l'espectacle