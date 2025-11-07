Les persones sense llar que viuen a la glorieta del Taulí han d’abandonar l’espai: “No volem marxar”

Els serveis municipals actuaran aquest divendres per netejar la glorieta del Parc Taulí, coneguda també com el quiosc, on actualment viuen cinc persones sense sostre que van ser desallotjades dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil. Els ocupes es van instal·lar a la glorieta, on abans feien nit, però lamenten que han rebut una notificació on se’ls insta a abandonar-ho. Està prevista la retirada del material. El grup està format per persones sense llar que ja van ser desallotjades de l’antiga caserna, on s’havien traslladat després d’haver marxat de nou del templet modernista del parc de l’Hospital Taulí. “Érem sis persones que ens van fer fora perquè el sostre havia de caure i hem estat dos mesos a la caserna. Ens hi han fet fora perquè el sostre també havia de caure”, explica Tino Ferreira, un dels sense llar.
Així i tot, fonts municipals asseguren no tenir constància d’això. Un altre dels afectats, Marc Fernández, expressa el seu descontentament amb la situació: “Estem molt enfadats. D’aquí no ens mourem, estem al carrer. És un lloc que ens refugia mínimament de la pluja. No marxarem”. El portaveu del govern, Eloi Cortés, va explicar recentment que després del desallotjament de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, els serveis socials municipals continuen treballant per donar resposta a la situació de les persones afectades. Segons Cortés, l’Ajuntament ha prioritzat els casos en funció dels perfils, especialment els joves, per vincular-los a recursos o entitats socials de la ciutat. Tot i això, ha reconegut que no tots els casos tenen una resposta immediata, ja que alguns recursos estan tensionats o amb llista d’espera, i ha recordat que “no sempre els perfils encaixen amb els serveis disponibles”.