Quines obres preveuen els pressupostos de Sabadell al teu barri?

Set de cada cent euros que el govern reserva per al 2026 aniran a parar a inversions al carrer o a equipaments de la ciutat. La proposta de pressupostos del govern del PSC i Junts deixen enrere la construcció de grans equipaments i se centren en el funcionament del dia a dia de Sabadell: es destinaran 19,8 milions dels 290,7 milions d’euros contemplats als comptes municipals a inversions i, d’aquests, 12,1 milions d’euros a espai públic.
Les més significatives que preveu el govern per al 2026 contemplen actuacions al carrer, equipaments, mobilitat i millora de serveis. Entre els projectes amb una major dotació econòmica, destaca la creació de l’eix cívic de la Ronda Collsalarca, que disposa d’un pressupost de 4,23 milions d’euros, una de les iniciatives més ambicioses d’aquest exercici. Unes obres al nivell de les previstes per a la creació del passeig d’Antoni Farrés, que unirà Can Feu i Gràcia (2,4 milions).
- Obres a la ronda de Collsalarca
- DAVID CHAO
La renovació de jocs infantils és una altra de les grans partides, amb 1,8 milions d’euros, seguida del conveni amb la UAB per a l’edifici Artèxtil, destinat a l’Escola d’Infermeria, que rebrà 1,6 milions d’euros. La intervenció al carrer Francesc Layret, dotada amb 1,2 milions, i les obres de reposició i millores dels sistemes de depuració d’aigües (EDARS Ripoll i Riu Sec), amb 1 milió d’euros, completen el podi.
Ja per sota del milió d’euros, l’àmbit urbà, la millora de l’enllumenat públic suposa una inversió de 955.000 euros, mentre que l’adequació del solar de l’Eix Macià com a aparcament tindrà una reserva de 790.000 euros. La remodelació de la plaça de les Acàcies suma 760.131 euros, i la millora del polígon industrial i l’aparcament de Joaquim Blume, 350.000 euros més. Pel que fa a equipaments esportius, l’Ajuntament preveu destinar 711.800 euros al Poliesportiu Cal Balsach. La renovació d’espais a Cal Marcet tindrà 550.000 euros, i les actuacions al Parc del Nord, la segona fase d’obres, comptaran amb 250.000 euros.
Altres actuacions significatives inclouen la instal·lació de càmeres de vigilància a la via pública (250.000 euros) i diverses millores de seguretat del trànsit, amb una partida de 700.000 euros. També es destinaran 955.000 euros a la millora de l’enllumenat públic i 472.759 euros al fons de reinversió d’EDAR’S.
En l’àmbit educatiu i cultural, hi ha 199.855 euros per millorar els sistemes de climatització dels equipaments educatius i 41.000 euros per a l’adquisició de llibres i material audiovisual. A més, la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’Escola Romànica i al Mercat dels Merinals tindrà una dotació de 343.353 euros, mentre que la millora del sistema de captació d’aigua del Ripoll rebrà 71.250 euros.
Finalment, també hi ha projectes menors, com la compra de material logístic per a actes públics, plaques de memòria, l’adequació d’un espai per a la gatera o petites actuacions en parcs i jardins, com el Parc d’Odessa.
Tot i la magnitud del pressupost d’inversions, no totes les previsions s’acaben executant en acabar l’any. Segons les darreres dades, el consistori va executar 30,7 milions d’euros en inversions durant el 2024, una xifra rècord però que representava el 32% del previst. En altres paraules, l’Ajuntament va gastar un de cada tres euros previstos, amb 8 dels 17 milions d’euros destinats a obres en l’espai públic.