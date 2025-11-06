FOTOS | Les fortes pluges inunden un aparcament soterrat de la zona de Can Roqueta

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han tingut feina durant l'episodi de fortes pluges que ha caigut amb força a Sabadell i a tot el Vallès, que ha estat a la comarca més afectada. Diversos punts han quedat afectats pels aiguats i han hagut d'intervenir en més d'una vuitantena d'avisos, només a Sabadell, com el rescat de dues persones atrapades al seu cotxe al pont 1 de la Gran Via. Una dotació, a part, s'ha hagut de desplaçar fins al carrer de Can Llobateres, número 15, a Can Roqueta, a causa de la inundació d'un aparcament soterrat. Des del cos asseguren que han treballat en el drenatge de l'aigua que havia quedat estancada a l'aparcament que, afortunadament, no ha tingut ferits persones afectades ni ha calgut la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques.
A part d'aquest succés, que és un dels molts que hi ha hagut durant el dia a la ciutat, han deixat desenes d'afectacions, tant al transport, com en diversos equipaments i vies. Els serveis d'emergència, així com diverses unitats municipals, han activat l'alerta aquest matí per actuar ràpidament davant de les afectacions que hi ha hagut des de primera hora. En total, en poc més d'una hora, han caigut 41 litres per metre quadrat a la ciutat, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Els Bombers han tingut més d'una vuitantena d'avisos en total, només a Sabadell, com el rescat de dues persones atrapades al seu cotxe o la caiguda d'un tram del mur del col·lector.
Fotos de Juanma Peláez