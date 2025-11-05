ARA A PORTADA

Comencen les obres de millora de l’estació d’autobusos, que duraran fins al desembre

Els treballs formen part d’un pla per invertir dos milions d’euros en diferents estacions d’autobusos

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 21:22

Les obres de millora de l’estació d’autobusos de Sabadell han començat aquesta setmana i està previst que durin dos mesos, fins al desembre, segons confirmen fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, que s’encarrega de les obres. Els treballs tenen l’objectiu de millorar i reparar diversos elements de les estacions per garantir un manteniment adequat, oferir unes millors prestacions del servei i afavorir la comoditat dels usuaris.

El que s’ha començat a fer aquests dies són reparacions de vorera i paviment. Les obres també contemplen una adequació de l’andana i la restauració de la coberta així com la façana de l’estació. A causa de les obres, aquesta setmana està afectada l’andana 1 (línies c2 i c3), i s’han habilitat andanes alternatives a la mateixa estació. Es preveu que la setmana vinent es restitueixin les andanes habituals. La intervenció forma part d’un projecte global que preveu en el qual Territori preveu invertir dos milions d’euros i que ha començat a dur a terme aquesta tardor. A banda de l’estació sabadellenca, també es faran millores en les instal·lacions de Terrassa, Manresa, Vic, Navàs, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. 

L’estació de Sabadell rep una vintena de línies interurbanes que connecten la ciutat amb poblacions de la demarcació de Barcelona i permet connectar amb línies urbanes de bus i amb Rodalies.

