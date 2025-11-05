ARA A PORTADA
Municipis de l’arc metropolità exigeixen més protagonisme: "No hi ha connexió en tren de Sabadell a Granollers" Marta Ordóñez
"Hem rebut una factura de la llum desmesurada i volem saber quin problema hi ha" Marta Ordóñez | Jan Cañadell Puigmartí
Allau de crítiques a l'educadora d'una escola bressol acusada de maltractaments als infants Marc Béjar Permanyer
Comencen les obres de millora de l’estació d’autobusos, que duraran fins al desembre
Els treballs formen part d’un pla per invertir dos milions d’euros en diferents estacions d’autobusos