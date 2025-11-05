ARA A PORTADA

Sabadell

Alerta per pluges torrencials a Sabadell

Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils per advertir de la intensitat de l'episodi previst en les pròximes hores

  • Un dia de pluja a Sabadell -
Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 22:03

Protecció Civil ha enviat dimecres a la nit un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a bona part de Catalunya. Entre les zones afectades hi ha Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental, on el temporal ha d'arribar amb intensitat durant el dijous.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha donat detalls del pla per prevenir les tempestes en una compareixença en què ha demanat "màxima precaució" davant d'un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora.

Les pluges seran intenses, però es mouran amb rapidesa, entrant per la zona sud de matinada i ascendint fins a les comarques gironines ja cap al migdia. Parlon ha alertat, sobretot, que cal tenir prudència a les primeres hores del dia a la zona sud del país, quan els desplaçaments matinals coincidiran amb les tempestes fortes. A la ciutat i la comarca, s'espera que el moment més complex sigui durant el matí i el migdia. Caldrà estar atents a l'evolució d'aquest nou episodi de temps extrem a casa nostra. Les autoritats han reiterat que cal extremar les precaucions.

Notícies recomenades