Municipis de l’arc metropolità exigeixen més protagonisme: "No hi ha connexió en tren de Sabadell a Granollers" Marta Ordóñez
"Hem rebut una factura de la llum desmesurada i volem saber quin problema hi ha" Marta Ordóñez | Jan Cañadell Puigmartí
Allau de crítiques a l'educadora d'una escola bressol acusada de maltractaments als infants Marc Béjar Permanyer
Alerta per pluges torrencials a Sabadell
Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils per advertir de la intensitat de l'episodi previst en les pròximes hores