L'experiència inspiradora de Miquel Marfà a l'Antàrtida que motiva els estudiants de Formació Professional

La sala d’actes de l’Escola Industrial de Sabadell s’ha omplert aquest dijous d’estudiants de Formació Professional per escoltar el testimoni d’un exalumne que ha portat la seva formació fins a un dels punts més remots del planeta. Miquel Marfà, titulat en Mecatrònica per l’escola, ha ofert una xerrada sobre la seva experiència a la base antàrtica Joan Carles I, acompanyat de Joan Riba, cap de la instal·lació científica, situada a l’illa Livingston. Marfà va incorporar-se al grup de científics que durant tres mesos desenvolupa diversos projectes, per dur a terme el manteniment de la base científica, on ha treballat amb la Unitat de la tecnologia Marina. “Ha de ser molt segur, amb pocs imprevistos, i tot està enfocat a donar suport als científics que tenim a la base i a fer-hi el manteniment que li pertoca, per allargar-li la vida el màxim possible", comenta Riba.
Per la seva banda, Marfà ha reconegut que, després d’haver-hi passat mesos, l’experiència encara deixa empremta. “Ara ja em queda una mica lluny; al març vam tornar, però d'aquí a un mes i mig ja tornem cap allà”, ha explicat. “Estic del moment de ser aquí, però ja tinc moltes ganes de tornar cap allà", ha admès.
L’acte s’ha organitzat amb la voluntat de mostrar el valor de la Formació Professional com a via cap a trajectòries professionals d’alt nivell. “Al final, es tracta de motivar una mica la gent”, ha destacat Marfà. “A l’FP es donen moltes bases, eines i recursos per resoldre problemes, i això et pot portar molt lluny. No és tot el que sembla, hi ha moltes sortides al món laboral”. La presència de Marfà i Riba ha servit per connectar l’experiència antàrtica amb l’àmbit educatiu local i per demostrar, davant dels joves de l’Escola Industrial, que una bona formació tècnica pot obrir moltes portes —fins i tot a l’altra punta del món–.