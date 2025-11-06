ARA A PORTADA

Sabadell

L'experiència inspiradora de Miquel Marfà a l'Antàrtida que motiva els estudiants de Formació Professional

L'exestudiant de l'escola Industrial ha explicat la seva experiència laboral a la base Joan Carles I de l'Antàrtida a la sala d'actes de l'institut. D'aquí a un mes i mig, torna cap allà

  • Marfà, a la sala d'actes de l'escola Industrial -
Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 18:00
Actualitzat el 06 de novembre de 2025 a les 18:40

La sala d’actes de l’Escola Industrial de Sabadell s’ha omplert aquest dijous d’estudiants de Formació Professional per escoltar el testimoni d’un exalumne que ha portat la seva formació fins a un dels punts més remots del planeta. Miquel Marfà, titulat en Mecatrònica per l’escola, ha ofert una xerrada sobre la seva experiència a la base antàrtica Joan Carles I, acompanyat de Joan Riba, cap de la instal·lació científica, situada a l’illa Livingston. Marfà va incorporar-se al grup de científics que durant tres mesos desenvolupa diversos projectes, per dur a terme el manteniment de la base científica, on ha treballat amb la Unitat de la tecnologia Marina. “Ha de ser molt segur, amb pocs imprevistos, i tot està enfocat a donar suport als científics que tenim a la base i a fer-hi el manteniment que li pertoca, per allargar-li la vida el màxim possible", comenta Riba.

Per la seva banda, Marfà ha reconegut que, després d’haver-hi passat mesos, l’experiència encara deixa empremta. “Ara ja em queda una mica lluny; al març vam tornar, però d'aquí a un mes i mig ja tornem cap allà”, ha explicat. “Estic del moment de ser aquí, però ja tinc moltes ganes de tornar cap allà", ha admès.

 

  • Desenes d`estudiants d`FP escoltant el relat de l`exalumne

L’acte s’ha organitzat amb la voluntat de mostrar el valor de la Formació Professional com a via cap a trajectòries professionals d’alt nivell. “Al final, es tracta de motivar una mica la gent”, ha destacat Marfà. “A l’FP es donen moltes bases, eines i recursos per resoldre problemes, i això et pot portar molt lluny. No és tot el que sembla, hi ha moltes sortides al món laboral”. La presència de Marfà i Riba ha servit per connectar l’experiència antàrtica amb l’àmbit educatiu local i per demostrar, davant dels joves de l’Escola Industrial, que una bona formació tècnica pot obrir moltes portes —fins i tot a l’altra punta del món–.

 

  • Joan Riba, durant la seva intervenció

 

Notícies recomenades