Com s'actuaria davant d'un accident aeri a Sabadell?

L'Aeroport de Sabadell i la Protecció Civil de la Generalitat han organitzat un simulacre d'accident aeri, seguint la normativa de l'OACI (Organització d'Aviació Civil Internacional) i d'acord amb els requisits establerts per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i el Pla d'Emergències de l'Aeroport. A l'exercici, efectuat aquest dimecres al matí, s'ha simulat un accident per la col·lisió de dos avions que eren a terra, que s'han incendiat i els seus ocupants han hagut de ser rescatats. En la simulació, s'ha treballat amb la hipòtesi de sis persones afectades, ferides de diversa consideració. L'Aeroport ha avisat el 112 i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i s'han desplegat els serveis propis de la infraestructura i els cossos d'emergències com si es tractés d'una situació real. Abans, diferents autoritats havien advertit que es tractava d'un simulacre.
Un cop donada l'alarma, s'ha constituït el Comitè de Crisi, format per la Direcció de l'Aeroport, la Subdelegació del Govern a Barcelona, la Delegació de la Generalitat a Barcelona, la Guàrdia Civil i l'Ajuntament de Sabadell, juntament amb membres de les empreses afectades, de l'agent de handling de combustible i de la presidència de l'Associació d'Empreses i Operadors de l'Aeroport (AEOAS). També s'hi han incorporat representants de Protecció Civil, Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A la sala de crisi s'ha fet coordinadament el seguiment de la situació i s'ha elaborat el pla de continuïtat.
L'Aeroport ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU) i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT). Amb aquest exercici s'ha comprovat i avaluat la capacitat de resposta davant d'una emergència, així com l'efectivitat i la coordinació dels diferents organismes implicats, per tal de minimitzar les conseqüències que podrien derivar-se d'un accident aeri. Així mateix, s'ha comprovat la integració del Pla d'Autoprotecció de l'Aeroport, amb el Pla AEROCAT.
Participació dels grups
Els Bombers del Servei de Salvament i Extinció d'Incendis (SSEI) de l'Aeroport de Sabadell han realitzat, coordinadament amb Bombers de la Generalitat, les tasques d'extinció i han fet el rescat i el salvament dels suposats ferits. El cos de Bombers ha participat a l'exercici amb una Bomba Rural Pesant i un Furgó de Salvaments. Un cop han arribat a l'escenari de l'accident, s'han coordinat amb el SSEI a les tasques d'extinció de l'incendi en una de les aeronaus i han començat l'excarceració per alliberar les persones atrapades i transferir-les al SEM.
El SEM ha rebut l'activació a través del 112, moment en què s'han mobilitzat sis unitats: un vehicle de comandament, dos de Suport Vital Avançat (SVA) i tres de Suport Vital Bàsic (SVB). Quan les primeres unitats han arribat al lloc, han ampliat la informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS), dimensionant així els efectius per fer front a l'incident. El cos d'emergències ha intervingut amb un total de vint professionals, tant de la CECOS com de les unitats terrestres mobilitzades, i n'ha realitzat la valoració, assistència, estabilització i evacuació dels afectats segons els protocols establerts. Per part seva, el cos de Mossos d'Esquadra ha participat amb tres dotacions i dos observadors, un al Centre de Control Aeroportuari (CCA) i un a la sala de familiars. Han fet el control dels accessos juntament amb la Policia Local de Sabadell i han practicat el temps d'arribada real i la coordinació amb la resta de serveis.
La Guàrdia Civil ha participat amb tres patrulles, una a l'entrada, una a la porta sud i la tercera al lloc de l'accident. La seva funció ha estat controlar els accessos a les instal·lacions i garantir el funcionament correcte de la seguretat de l'aeroport. També s'ha fet càrrec de la sala d'afectats per l'accident que no es deriven a centres hospitalaris o que requereixen atenció sanitària. Així mateix, s'ha incorporat el comandant del post de Badia a la sala de crisi. Protecció Civil ha activat l'operativa territorial amb la participació de dues persones, a més d'una tercera persona que assistirà al comitè de crisi i ha simulat la figura de la persona de contacte amb les víctimes i familiars d'accidents aeris (PECO). Un ampli desplegament que no ha passat desapercebut per a aquells que han vist de lluny l'escena i que mostra com seria la resposta en cas d'un accident aeri a l'equipament sabadellenc.